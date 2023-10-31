У США викрили трьох росіян на експорті технологій до РФ

Підозрювані змогли відправити в РФ понад 300 партій підсанкційних товарів на суму близько 10 мільйонів доларів. Ймовірно це частина глобальної схеми з експорту технологій до РФ, кажуть у ФБР.

Суд у США у вівторок, 31 жовтня, висунув обвинувачення трьом росіянам у незаконному експорті до Росії технологій, які застосовували у виробництві зброї, повідомляє міністерство юстиції США .

Підозрюваних затримали сьогодні вранці в Нью-Йорку: 52-річного громадянина РФ і Таджикистану Салімджона Насріддінова - в Брукліні, а 37-річного Ніколая Гольцева й 32-річну Крістіну Пузирьову, які є громадянами РФ та Канади, - в готелі на Манхеттені, коли вони приїхали відвідати Насріддінова.

Усіх трьох звинувачують у контрабанді до Росії напівпровідників, інтегральних схем та інших електронних компонентів подвійного призначення. За даними слідства, для купівлі електроніки американського виробництва та відправки її російським підсанкційним компаніям підозрювані використовували дві компанії, зареєстровані в Брукліні, - SH Brothers Inc. і SN Electronics Inc.

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Зазначається, що Гольцев отримував замовлення від російських кінцевих користувачів в оборонному та технологічному секторах, а потім спілкувався безпосередньо з американськими виробниками та дистриб'юторами, використовуючи псевдоніми. На наступному етапі Насріддінов і Гольцев закуповували товари від імені SH Brothers і SN Electronics та відправляли їх компаніям-посередницям, розташованим в Туреччині, Гонконзі, Індії, Китаї і Об'єднаних Арабських Еміратах (ОАЕ). Вже звідти товари перенаправлялися до Росії. У цій схемі Пузирьова керувала банківськими рахунками та проводила фінансові операції, вважає слідство.

Підозрювані поставили в РФ товарів на 10 мільйонів доларів

Деякі з електронних компонентів та інтегральних схем, які поставлялися підозрюваними до РФ, згодом були виявлені в російській техніці, захопленій українськими військовими, йдеться у повідомленні мін'юсту США. А саме, в комплексі радіорозвідки "Торн-МДМ", комплексі радіоелектронної боротьби РБ-301Б "Борисоглебск-2", легкій багатоцільовій керованій ракеті "Изделие 305Е", вертольотах Ка-52, дронах "Орлан-10" і бойових танках Т-72Б3.

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Протягом року, наголошує слідство, підозрювані змогли відправити в РФ понад 300 партій підсанкційних товарів на суму близько 10 мільйонів доларів. Крім того, за даними помічника голови ФБР Джеймса Сміта, підозрювані ймовірно були частиною глобальної схеми з ухилення від санкцій на експорт технологій до РФ.