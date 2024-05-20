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РФ атакувала Україну "Іскандером" і десятками "шахедів"

Дмитро Шварц
20 травня 2024 р.

РФ у ніч на 20 травня атакувала Харківщину балістичною ракетою "Іскандер-М", а також застосувала 29 ударних БпЛА типу "Shahed-131/136". За повідомленням Повітряних сил, усі 29 "шахедів" збито у межах чотирьох областей.

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Дрон Shahed-136
РФ атакувала вночі Україну "Іскандером" і 29-ма "шахедами"Фото: Aleksandr Gusev/Pacific Press/picture alliance

РФ у ніч на 20 травня атакувала Харківщину балістичною ракетою "Іскандер-М", а також застосувала 29 ударних БпЛА типу "Shahed-131/136" із районів Приморсько-Ахтарськ та Курськ, повідомили Повітряні сили Збройних сил України (ЗСУ) зранку понеділка, 20 травня.

"В результаті протиповітряного бою усі 29 "шахедів" збито у Одеській, Миколаївській, Полтавській та Львівській областях", - зазначили Повітряні сили.

Про наслідки дронової атаки повідомили лише на Миколаївщині. Як повідомила місцева обласна військова адміністрація (ОВА), близько 4-ї години ранку понеділка у Миколаївському районі внаслідок збиття "шахеда" його уламками було пошкоджено дах та стелю приватного дому. "Також сталося займання, під час гасіння якого жінка отримала тілесні ушкодження у вигляді опіків, їй надано медичну допомогу амбулаторно", - повідомила Миколаївська ОВА.

На Херсонщині - обстріл житлових секторів

У Херсонській області минулої доби російські військові поцілили у житлові квартали низки населених пунктів, зокрема було пошкоджено багатоповерхівку та 21 приватний будинок, повідомила місцева влада. "Були зафіксовані влучання в об'єкти комунальної та сільськогосподарської інфраструктури. Побиті господарська споруда, гаражі та 3 приватних автомобілі. Через російську агресію 8 людей дістали поранення", - йдеться у Telegram-каналі Херсонської ОДА.

Росіяни скаржаться на дронову атаку

Міністерство оборони РФ у понеділок заявило про те, що минулої ночі черговими засобами протиповітряної оборони було "знищено та перехоплено" сім українських безпілотників. Зокрема, п'ять з них, як стверджує міністерство, збили над Бєлгородською областю, а ще два - над Курською.

Нагадаємо, що РФ в ніч на 19 травня атакувала Україну 37-ма ударними безпілотниками типу Shahed-131/136 із районів Приморсько-Ахтарська та Курська. Своєю чергою, РФ заявила, що минулої ночі нібито збила дев'ять ракет ATACMS та один безпілотник над територією анексованого Криму, три дрони над територією Бєлгородської області, а також  57 БпЛА - над територією Краснодарського краю.

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