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Резніков попросив у Лінднера бронемашини і боєприпаси

Максим Сидоржевський
2 год. тому

У міноборони України розповіли, про що йшлося під час зустрічі Олексія Резнікова з Крістіаном Лінднером, яка відбулася напередодні.

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Крістіан Лінднер у Києві
Крістіан Лінднер у Києві пообіцяв й надалі підтримувати УкраїнуФото: Andreas Hoenig/dpa/picture alliance

Міністр оборони України Олексій Резніков під час зустрічі з міністром фінансів Німеччини Крістіаном Лінднером (Christian Lindner), яка відбулася у понеділок, 14 серпня, розповів йому про пріоритетні напрямки безпекової допомоги, на яку розраховує Київ від Німеччини.

Як йдеться у повідомленні пресслужби міноборони України у вівторок, 15 серпня, серед пріоритетних перспективних напрямів було зазначено отримання засобів протиповітряної оборони, боєприпасів різного калібру, а також різного типу бронемашин. "Міністр оборони, зокрема, наголосив на потребі броньованих медичних машин для швидкої евакуації поранених українських воїнів до військових шпиталів під час так званої "золотої години", яка має вирішальне значення для порятунку життя", - йдеться, зокрема, у повідомленні.

Під час зустрічі з Лінднером Резніков, зокрема, наголосив, що в Україні дуже цінують, що ФРН стала лідеркою у "танковій коаліції". "Західні танки для України - це "залізний кулак" для звільнення наших окупованих територій", - підкреслив очільник оборонного відомства.

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Під час зустрічі німецького міністра поінформували про поточну безпекову ситуацію в Україні, а також тенденції щодо її розвитку на короткострокову та середньострокову перспективи. "У свою чергу, федеральний міністр фінансів Німеччини засвідчив беззаперечну підтримку територіальної цілісності та незалежності України та висловив готовність продовжувати подальшу практичну взаємодію за широким спектром питань", - йдеться у повідомленні.

"Ми вже створили дієву систему нашої плідної співпраці. А після війни ми матимемо гарну можливість значно розширити коло спільних проєктів в практичній площині", - цитує Лінднера пресслужба міноборони України. За його словами, він "вражений тими зусиллями, які докладаються керівництвом України та міноборони, зокрема, у впровадженні реформ, а також мужністю українців у захисті своєї країни".

Нагадаємо, напередодні Крістіан Лінднер здійснив неанонсований раніше візит до Києва, який став його першою поїдкою до України з часу початку повномасштабної війни Росії проти України. Під час візиту він, зокрема, зустрівся з прем'єр-міністром України Денисом Шмигалем та мером Києва Віталієм Кличком, а також зі своїм українським колегою Сергієм Марченком. Лінднер запевнив Київ у продовженні підтримки України Німеччиною у боротьби проти РФ. Зокрема, він висловив підтримку наданню Україні німецьких далекобійних крилатих ракет Taurus.

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