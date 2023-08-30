Ресторани Києва працюватимуть на годину довше

Кафе, бари й ресторани в Києві подовжать роботу з вересня. Вони зачинятимуться о 23 вечора - за годину до комендантської.

Заклади громадського харчування Києва працюватимуть з вересня до 23 години вечора. Таке рішення ухвалила Рада оборони міста, повідомив у середу, 30 серпня, мер української столиці Віталій Кличко.

Він пояснив, що з таким проханням до міської влади звернулися представники національної ресторанної асоціації України після скорочення комендантської години в столиці. "Адже рішення про обмеження роботи закладів до 22 години було ухвалене, коли комендантська година в столиці розпочиналася о 23. Зараз же вона - з 00:00", - написав Кличко у Telegram.

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Мер додав, що підприємці під час зустрічі з міською владою обґрунтовували доцільність такого рішення тим, що це сприятиме поліпшенню економічної ситуації в Києві, створенню додаткових робочих місць, збільшенню надходжень від податків, зборів і платежів до бюджетів усіх рівнів.

Нагадаємо, що в середині серпня влада Одеси відкрила шість пляжів для купання після понад півтора року заборони через загрозу мінної небезпеки. З проходженням перевірок відкритих пляжів може стати більше. Відвідувати їх можна з 8 до 20 години. Під час повітряної тривоги перебувати там заборонено.

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