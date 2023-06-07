Кличко звільняє чиновника за порушення комендантської години

За словами мера Києва, за порушення комендантської години, крім адміністративної відповідальності, чиновник несе політичну, тож Кличко звільнить главу департаменту КМДА, якого ЗМІ помітили вночі в ресторані.

Мер Києва, голова Київської міської державної адміністрації Віталій Кличко звільнить директора департаменту охорони культурної спадщини КМДА Олександра Никоряка, якого вночі в комендантську годину ЗМІ помітили на виході зі столичного ресторану.

"За порушення комендантської години є адміністративна відповідальність для всіх громадян. А чиновник, будь-якого рангу, несе ще й політичну відповідальність (...) Сказав йому писати заяву", - написав Кличко в Telegram у середу, 7 червня.

Міський голова також звернувся до правоохоронних органів з проханням контролю та притягнення до відповідальності розважальних закладів і закладів харчування за їхню роботу в комендантську годину.

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Напередодні, "Українська правда" повідомила, що Никоряк разом зі столичним забудовником Артуром Мхітаряном у ніч на 3 червня відвідував ресторан "Біаріц" у комендантську годину та повітряну тривогу. Чиновника журналісти помітили на виході з ресторану о другій годині ночі. Режим комендантської години у Києві триває з 12 години ночі до 5 ранку.

Крім того, за даними видання, під час комендантської години у Києві також працює заклад Frou Frou. Окрім Никоряна та Мхітаряна, журналісти зафіксували за порушенням комендантської години заступника генерального прокурора Ігоря Мустецу, бійця ММА Андрія Оголя та кандидата Національної збірної України з греко-римської боротьби Ельмара Нуралієва.

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