  1. Перейти до змісту
  2. Перейти до головного меню
  3. Перейти до інших проєктів DW
Останні відео
У фокусі
Військова допомога Україні
Воєнні злочини в Україні
Битва за Бахмут
ПолітикаУкраїна

Кличко звільняє чиновника за порушення комендантської години

Анастасія Шепелева
3 год. тому

За словами мера Києва, за порушення комендантської години, крім адміністративної відповідальності, чиновник несе політичну, тож Кличко звільнить главу департаменту КМДА, якого ЗМІ помітили вночі в ресторані.

https://p.dw.com/p/4SIZy
Віталій Кличко
Віталій КличкоФото: Kay Nietfeld/dpa/picture alliance

Мер Києва, голова Київської міської державної адміністрації Віталій Кличко звільнить директора департаменту охорони культурної спадщини КМДА Олександра Никоряка, якого вночі в  комендантську годину ЗМІ помітили на виході зі столичного ресторану. 

"За порушення комендантської години є адміністративна відповідальність для всіх громадян. А чиновник, будь-якого рангу, несе ще й політичну відповідальність (...) Сказав йому писати заяву", - написав Кличко в Telegram у середу, 7 червня.

Міський голова також звернувся до правоохоронних органів з проханням контролю та притягнення до відповідальності розважальних закладів і закладів харчування за їхню роботу в комендантську годину.

Читайте також: Кличко главам районів Києва: Не робіть політичної дурні

Напередодні, "Українська правда" повідомила, що Никоряк разом зі столичним забудовником Артуром Мхітаряном у ніч на 3 червня відвідував ресторан "Біаріц" у комендантську годину та повітряну тривогу. Чиновника журналісти помітили на виході з ресторану о другій годині ночі. Режим комендантської години у Києві триває з 12 години ночі до 5 ранку. 

Крім того, за даними видання, під час комендантської години у Києві також працює заклад Frou Frou. Окрім Никоряна та Мхітаряна, журналісти зафіксували за порушенням комендантської години заступника генерального прокурора Ігоря Мустецу, бійця ММА Андрія Оголя та кандидата Національної збірної України з греко-римської боротьби Ельмара Нуралієва.

Читайте також: Як Київ витримує інтенсивні повітряні атаки

Що кияни розповідають про ракетну атаку на місто

Пропустити розділ Більше за темою

Більше за темою

Кличко звільнить чиновника, який "шастав" по ресторанах у комендантську годину

www.pravda.com.ua
Пропустити розділ Топтема

Топтема

Рятувальники на затоплених вулицях Херсона після руйнування Каховської ГЕС

Руйнування Каховської ГЕС: ЄС відправляє Україні допомогу

Катастрофи59 хв. тому
1 стор. з 3
Пропустити розділ Більше публікацій DW

Більше публікацій DW

Евакуація населення на Херсонщин

Експертка про Каховську ГЕС і екоцид

Експертка про Каховську ГЕС і екоцид

Політика6 год. тому
external

Підрив Каховської ГЕС: як реагує Захід

Підрив Каховської ГЕС: як реагує Захід

Конфлікти8 год. тому02:14 хв.
external

Боєць із біонічним протезом руки повернувся на фронт

Боєць із біонічним протезом руки повернувся на фронт

Суспільство8 год. тому01:47 хв.
Наслідки руйнування Каховської ГЕС

"Для відновлення Каховської ГЕС потрібно п'ять років"

"Для відновлення Каховської ГЕС потрібно п'ять років"

Катастрофи21 год. тому
external

Контрнаступ ЗСУ: у міноборони РФ здають нерви?

Контрнаступ ЗСУ: у міноборони РФ здають нерви?

Конфлікти6 червня 2023 р.07:15 хв.
Гребля Каховської ГЕС

Катастрофа на Каховській ГЕС: що відомо? (фоторепортаж)

Катастрофа на Каховській ГЕС: що відомо? (фоторепортаж)

Природа й екологія6 червня 2023 р.9 фото
На головну сторінку