Рекордне зростання на біржах в Азії на тлі перемоги Байдена

Повідомлення про перемогу Джо Байдена на виборах президента США привели до рекордних за останні роки показників зростання на азійських біржах у понеділок, 9 листопада. Це перший день торгів після того, як ЗМІ оголосили про результати президентських виборчих перегонів у Сполучених Штатах.

Так, індекс південнокорейської біржі зріс на 1,8 відсотка до рекордного за два з половиною року показника у 2495,15 пункту, повідомляє інформаційна агенція Reuters. Індекс бірж Шанхая та Шеньчженя досяг показника у 4998,8 пункту - найвищого за останні п'ять з половиною років.

На 2,6 відсотка зріс індекс японської біржі Nikkei. Він досяг показника у 24 962,8 пункту - найвищого за останні майже 30 років. Щоправда, зростання на японському ринку акцій пов'язане також і з успіхами японських концернів, передусім атомобілебудівних, у подоланні проблем, пов'язаних з пандемією COVID-19.

Сподівання на припинення "війн" у міжнародній торгівлі

Reuters зазначає, що біржові гравці пов'язують перемогу Байдена з шансом на припинення торгівельних воєн, які з партнерами США свого часу розпочав чинний президент Сполучених Штатів Дональд Трамп. Також інвестори сподіваються на посилення зусиль Вашингтона у боротьбі з пандемією COVID-19 та ухваленням американською владою нових заходів економічної допомоги для подолання економічних наслідків коронавірусу.

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На тлі цих очікувань зросли не лише біржові індекси. Так, курс китайської валюти юаня зріс до найвищого за останні два з половиною роки показника. Зросли також курси південнокорейської, австралійської та індонезійської валют. На більш ніж два відсотки виросли ціни на нафту, адже інвестори очікують, що ухвалення нової американської економічної допомоги допоможе збільшити попит і на цьому ринку.

Впевненість інвесторів у перемозі Байдена

При цьому, пише Reuters, впевненість у перемозі Джо Байдена на виборах президента США не затьмарюється навіть відмовою Дональда Трампа визнати свою поразку на цих перегонах. Чинний глава Білого дому продовжує звинувачувати Демократичну партію США у "фальсифікаціях" та погрожує оскаржити результати голосування у низці штатів у Верховному суді.

Попри це світові лідери вже почали вітати Байдена з перемогою. Серед них - і український президент Володимир Зеленський.