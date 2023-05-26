Ракетний удар по Дніпру: двоє загиблих, понад 20 поранених

За попередніми даними, дві людини загинули, 23 особи були поранені через влучання ракети у медзаклад в Дніпрі. На місці працюють рятувальники.

До двох осіб зросла кількість загиблих внаслідок ракетного удару по будівлі медзакладу у місті Дніпро , здійсненого зранку в п'ятницю, 26 травня. Більше двадцяти осіб постраждали, поінформував голова ОВА Сергій Лисак. Раніше цього дня повідомлялося про одного загиблого у Дніпрі.

"Вже 23 постраждалих у Дніпрі. 21 - в стаціонарі, з них троє - "важкі", написав Лисак у Telegram.

Раніше президент України Володимир Зеленський у соцмережах опублікував відео руйнувань поліклініки у Дніпрі. За його словами, до робіт з ліквідації наслідків обстрілу і порятунку постраждалих були залучені всі необхідні служби.

"Російські терористи вкотре підтверджують свій статус борців з усім гуманним та чесним", - написав президент Українии.

За даними Офісу генпрокурора України, серед поранених є двоє дітей - хлопчики 3 і 6 років. "Ворожа ракета влучила у будівлю медзакладу та ветеринарної клініки. Внаслідок удару виникла пожежа, - уточнюють в ОГПУ. - Пошкоджено приватні та багатоквартирні будинки, автівки містян".

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець повідомив про чотирьох зниклих безвісти після ракетного удару у Дніпрі.

Як повідомлялося, у ніч на 26 травня армія РФ завдала чергового повітряного удару по Україні, атакувавши ракетами та дронами. У Києві та Дніпрі зафіксовано пошкодження.