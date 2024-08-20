ВР ухвалила закон про правовий статус іноземних добровольців

Тепер іноземні добровольці в Україні зможуть отримувати посвідки на проживання або українське громадянство навіть за простроченими паспортами.

Верховна Рада ухвалила у вівторок, 20 серпня, в цілому закон щодо правового статусу іноземних добровольців, які воюють на боці України.

Як ідеться в пояснювальній записці до законопроєкту , його метою є надання іноземними добровольцями та членами їхніх сімей можливості реалізувати права на отримання посвідок на тимчасове проживання в Україні, дозволів на імміграцію або набуття українського громадянства.

Закон з акцентом на російських і білоруських добровольців

Зокрема, закон передбачає можливість отримання добровольцями дозволів на імміграцію або набуття громадянства на підставі паспортних документів, строк дії яких закінчився, бо часто вони не можуть отримати новий паспорт, адже "в разі повернення додому їм загрожують тюремні строки та навіть смертна кара".

"Також врегульовується низка проблем, що виникли в іноземців, які позбавлені можливості виконати свої зобов'язання та завершити процедуру набуття громадянства України у зв'язку з розірванням дипломатичних стосунків України з державами їхнього походження", - йдеться на сайті Ради.

Для тих, хто набув українське громадянство, подовжується строк подання документа про припинення іноземного громадянства - замість двох років з дня отримання до року після завершення воєнного стану в Україні. Це, зокрема, стосується громадян Росії та Білорусі.

А членам їхніх сімей надається право на отримання посвідки на тимчасове проживання, чого не передбачалось законодавством раніше.

Крім того, закон передбачає, що через рік після припинення чи скасування воєнного стану відновиться розгляд та прийняття заяв про набуття громадянства України від інших громадян Росії.