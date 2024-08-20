  1. Перейти до змісту
  2. Перейти до головного меню
  3. Перейти до інших проєктів DW
Останні відео
У фокусі
Операція ЗСУ в Курській областіУкраїнські біженці в НімеччиніВибори в США 2024
КонфліктиУкраїна

ВР ухвалила закон про правовий статус іноземних добровольців

Роман Губа
20 серпня 2024 р.

Тепер іноземні добровольці в Україні зможуть отримувати посвідки на проживання або українське громадянство навіть за простроченими паспортами.

https://p.dw.com/p/4jhuQ
Верховна Рада України
Український парламентФото: Mykola Lazarenko/Ukrainian presidential press service/TASS/IMAGO

Верховна Рада ухвалила у вівторок, 20 серпня, в цілому закон щодо правового статусу іноземних добровольців, які воюють на боці України.

Як ідеться в пояснювальній записці до законопроєкту, його метою є надання іноземними добровольцями та членами їхніх сімей можливості реалізувати права на отримання посвідок на тимчасове проживання в Україні, дозволів на імміграцію або набуття українського громадянства.

Закон з акцентом на російських і білоруських добровольців

Зокрема, закон передбачає можливість отримання добровольцями дозволів на імміграцію або набуття громадянства на підставі паспортних документів, строк дії яких закінчився, бо часто вони не можуть отримати новий паспорт, адже "в разі повернення додому їм загрожують тюремні строки та навіть смертна кара".

"Також врегульовується низка проблем, що виникли в іноземців, які позбавлені можливості виконати свої зобов'язання та завершити процедуру набуття громадянства України у зв'язку з розірванням дипломатичних стосунків України з державами їхнього походження", - йдеться на сайті Ради.

Для тих, хто набув українське громадянство, подовжується строк подання документа про припинення іноземного громадянства - замість двох років з дня отримання до року після завершення воєнного стану в Україні. Це, зокрема, стосується громадян Росії та Білорусі.

А членам їхніх сімей надається право на отримання посвідки на тимчасове проживання, чого не передбачалось законодавством раніше.  

Крім того, закон передбачає, що через рік після припинення чи скасування воєнного стану відновиться розгляд та прийняття заяв про набуття громадянства України від інших громадян Росії.

Пропустити розділ Більше за темою

Більше за темою

Бійці "Російського добровольчого корпусу"

Войовничі екстремісти чи прикриття для ГУР - хто такі РДК і за що воюють

Войовничі екстремісти чи прикриття для ГУР - хто такі РДК і за що воюють

Імідж "Російського добровольчого корпусу" стрімко злетів із загону ультраправих вигнанців на відомий рух опору, якому погрожує Путін. Що це за корпус, хто входить до нього та які мотиви у його бійців, розбиралась DW.
Конфлікти18 квітня 2024 р.
Ukraine Nachwirkungen des Raketenangriffs auf Belgorod

Удари по Бєлгороду, рейди РДК і легіону "Свобода Росії" на територію РФ: відкрито "другий" фронт? (22.03.2024)

Удари по Бєлгороду, рейди РДК і легіону "Свобода Росії" на територію РФ: відкрито "другий" фронт? (22.03.2024)

Обстріли Бєлгорода та інших регіонів Росії тривають вже другий тиждень. Як це позначається на фронті? Чи вплине перенесення війни на територію Росії на режим Путіна? РФ втрачає ініціативу? DW зібрала думку експертів.
Конфлікти22 березня 2024 р.10:13 хв.

Проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо правового статусу іноземців та осіб без громадянства, які беруть участь у захисті територіальної цілісності та недоторканності України

itd.rada.gov.ua