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Іноземні добровольці, які приєднатися до чеченського підрозділу в УкраїніФото: Andrew Kravchenko/AP/picture alliance
Закон і правоУкраїна

ВР спростила набуття громадянства для іноземних добровольців

Олександр Куницький
2 год. тому

Легально перебувати в Україні та претендувати на громадянство тепер зможуть іноземці, які служать не лише у ЗСУ, а й в інших військових формуваннях. До таких належить, зокрема, полк "Азов".

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Верховна Рада України у четвер, 12 січня, ухвалила законопроєкт №8098 щодо порядку проходження військової служби за контрактом іноземцями. Документ у другому читанні підтримали 321 парламентар.

Закон дає можливість перебувати на території України іноземцям та особам без громадянства, які служать в різних військових формуваннях України. У попередніх редакціях закону такий дозвіл мали лише підрозділи, які підпорядковуються Збройним силам України (ЗСУ), але не були включені підрозділи, що утворилися при Нацгвардії України, зазначається в пояснювальній записці. "Саме таким підрозділом і є полк "Азов", у якому служить багато іноземних громадян. У зв’язку з чим військовослужбовці-іноземні громадяни, які проходять службу, зокрема, у полку "Азов", позбавлені можливості перебувати легально на території України та у майбутньому не зможуть отримати українське громадянство", - йдеться у документі.

Зазначається, що з 2016 року сотні іноземців, серед яких і громадяни Росії, Білорусі та Грузії, вступили на добровільну службу за контрактом у ЗСУ та Національної гвардії України. "У разі повернення цих людей додому їх чекають реальні тюремні терміни та навіть смертна кара", - наголошують автори закону.

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Також законом розширили право подати заяву про надання дозволу на імміграцію (довгострокове перебування або постійне проживання) військових, які прослужили три і більше років. Тепер це можуть зробити військові з інших збройних формувань, а не лише із ЗСУ. Ті ж, хто під час служби отримали поранення і були визнані непридатними, зможуть отримати дозвіл на імміграцію незалежно від терміну служби.

Нагадаємо, уряд України наприкінці жовтня минулого року спростив порядок надання статусу учасника бойових дій - нині він не прив'язаний до кількості днів виконання бойових завдань. До того ж, отримати посвідчення можуть не лише військовослужбовці офіційних армійських підрозділів, а й бійці територіальної оборони, нацгвардійці, поліцейські, прикордонники та добровольці з інших збройних формувань.

Як іноземні добровольці захищають Україну в лавах ЗСУ

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