Рада спростила отримання громадянства для учасників бойових дій на Донбасі

Верховна Рада у вівторок, 14 грудня, підтримала спрощення отримання громадянства України іноземцями, які брали участь у захисті територіальної цілісності та недоторканності України, служили у Збройних силах, а також росіянами, які зазнають переслідувань в Російській Федерації. Про це повідомляється на сайті українського парламенту.

Відповідний законопроєкт 285 голосами підтримали у другому читанні.

Замість зобов'язання припинити іноземне громадянство (для набуття українського) тепер буде потрібно подавати декларацію чи заяву про відмову від громадянства. Раніше іноземці не могли припинити своє попереднє громадянство, оскільки їм необхідно було звертатися до посольств своєї країни, що у випадках Білорусі та Росії могло бути небезпечно.

Довести факт переслідування

Зазначається, що тим росіянам, які прагнуть отримати український паспорт, необхідно документально довести факт переслідувань - довідкою МЗС України, посольства чи консульської установи України.

У законопроєкті йдеться, що українське громадянство не зможуть отримати іноземці, які вчинили злочин проти людства, засуджені за тяжкий або особливо тяжкий злочин (з огляду на рівень загрози нацбезпеці) та ті, хто скоїв тяжкий злочин за кордоном.

Тепер законопроєкт має підписати президент. Документ набуде чинності наступного дня після його публікації. Як повідомлялося, у червні уряд запропонував Верховній Раді спростити отримання громадянства для іноземців, які брали участь у військових діях на Сході України. На початку листопада цього року парламент підтримав відповідний законопроєкт у першому читанні.