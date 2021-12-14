 Рада пустила в Україну 22 тисячі іноземних солдатів для навчань у 2022 році | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 14.12.2021

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Новини

Рада пустила в Україну 22 тисячі іноземних солдатів для навчань у 2022 році

Для участі у спільних військових навчаннях в Україну дозволять в'їхати понад 22 тисячам іноземних військовослужбовців, сотням літаків та кораблів.

Військові навчання Rapid Trident 2021

Військові навчання Rapid Trident 2021

Верховна Рада  України у вівторок, 14 грудня затвердила пропозиції президента про допуск іноземних військових підрозділів для участі у багатонаціональних навчаннях у 2022 році. За відповідний закон проголосували 310 парламентарів, повідомляють на сайті Верховної Ради.

Як йдеться в плані проведення десятьох спільних навчань, за 2022 рік в Україну можуть прибути до 22 300 військових таких країн-членів НАТО, як США, Великобританія, Польща, Румунія, Словаччина, Литва, Канада, та Угорщина, а також військових зі Швеції. Більшість військово службовців прибуде на короткий термін до 45 діб, водночас найбільші спільні навчання з США триватимуть протягом всього року. На них до України прибудуть до 4000 військовослужбовців з озброєнням і військовою технікою: до 40 літаків чи вертольотів і до 20 кораблів.

Згідно з пояснювальною запискою, витрати на проведень міжнародних військових навчань становитимуть 106,5 млн гривень. Відповідальність за підготовку та проведення покладена на Міністерство оборони.

Зазначимо, що подібні пропозиції про допуск в Україну іноземних військових підрозділів Рада схвалює щорічно протягом останніх 10 років. Втім, у 2021 році для участі у навчаннях держава запрошувала вдвічі менше іноземних військових.

Нагадаємо, що у вересні на Львівщині відбулись спільні українсько-американські навчання Rapid Trident-2021. У них взяли участь близько шести тисяч військовослужбовців з 15 країн світу.

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