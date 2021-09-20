 На Львівщині розпочалися військові навчання Rapid Trident-2021 | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 20.09.2021

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Новини

На Львівщині розпочалися військові навчання Rapid Trident-2021

Міжнародні військові навчання Rapid Trident-2021 стартували у Львівській області. У них візьмуть участь близько шести тисяч військовослужбовців з 15 країн.

Під час військових навчань Rapid Trident минулого року

Під час військових навчань Rapid Trident минулого року

Міжнародні українсько-американські військові навчання Rapid Trident-2021 стартували у понеділок, 20 вересня, у Львівській області на базі Міжнародного центру миротворчості та безпеки Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного.

Як повідомляється на сайті міноборони України, у церемонії урочистого відкриття взяли участь представники командування сухопутних військ Збройних сил України (ЗСУ), оперативного командування "Схід", представники збройних сил США і країн-партнерів.

"Сьогодні ми спільно відкриваємо нову сторінку історії. Адже розпочинаємо навчання заради майбутнього наших дітей, наших родин, наших народів, заради щасливого майбутнього людства", - заявив під час відкриття командувач підготовки командування сухопутних військ ЗСУ Ігор Палагнюк.

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Військові навчання Rapid Trident-2021 триватимуть з 20 вересня по 1 жовтня 2021 року. У них візьмуть участь близько шести тисяч військовослужбовців з 15 країн світу. Крім країн-організаторів України і США, до навчань залучені також військовослужбовці Болгарії, Канади, Грузії, Німеччини, Італії, Йорданії, Литви, Молдови, Пакистану, Польщі, Румунії, Туреччини та Великобританії. Також у навчаннях братиме участь особовий склад литовсько-польсько-української бригади.

Українсько-американські командно-штабні навчання Rapid Trident - це продовження серії навчань "Щит миру". Їх розпочали у 1995 році в межах двосторонньої співпраці між сухопутними військами Збройних сил України та Національною гвардією штату Каліфорнія, з широким залученням представників збройних сил інших країн.

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