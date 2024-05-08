Рада продовжила мобілізацію до 11 серпня

Парламент затвердив укази президента Зеленського про подовження дії воєнного стану та загальної мобілізації в Україні.

Верховна Рада України затвердила в середу, 8 травня, укази президента Володимира Зеленського про продовження строків дії воєнного стану та проведення загальної мобілізації на 90 днів.

Як повідомив народний депутат з фракції "Голос" Ярослав Железняк, це вже 11-те голосування за воєнний стан і мобілізацію від початку повномасштабного вторгнення РФ. Наразі вони продовжені до 11 серпня.

Наступного тижня набуде чинності новий закон про мобілізацію

18 травня набуде чинності новий закон про мобілізацію. Протягом наступних 60 днів всі призовники, військовозобов'язані та резервісти муситимуть уточнити свої дані для ТЦК - безпосередньо у військкоматі, у центрах надання адміністративних послуг (ЦНАП) або в електронному кабінеті, який запустять також з 18 травня.

Такі дані повинні оновити і українці за кордоном. У зв'язку з цим чоловікам мобілізаційного віку тимчасово призупинили надання консульських послуг.