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ПолітикаУкраїна

Рада призначила Павла Кириленка головою АМКУ

Анастасія Шепелева
6 вересня 2023 р.

Парламент підтримав запропоновану Зеленським кандидатуру ексглави Донецької ОВА на посаду голови Антимонопольного комітету України.

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Павло Кириленко чотири роки очолював Донецьку ОВА, а тепер став головою АМКУ
Павло Кириленко чотири роки очолював Донецьку ОВА, а тепер став головою АМКУФото: Yuliia Ovsiannikova /Ukrinform/imago images

Верховна Рада України в середу, 6 вересня, призначила Павла Кириленка головою Антимонопольного комітету Україну (АМКУ).

Як повідомив народний депутат від фракції "Голос" Ярослав Железняк, запропоновану президентом України Володимиром Зеленським кандидатуру підтримали 250 парламентарів. Троє депутатів були проти, 27 утримались, ще 53 не голосували.

Кириленко замінить Ольгу Піщанську, яку Рада звільнила з посади голови АМКУ 5 вересня "за власним бажанням". За даними ЗМІ, їй пропонують очолити Фонд державного майна замість Рустема Умєрова, який сьогодні офіційно очолив міністерство оборони України

Кириленко чотири роки керував Донецькою ОВА

5 вересня Кириленка звільнили з посади голови Донецької обласної державної адміністрації, начальника обласної військово-цивільної адміністрації (ОВА), яку він обіймав з липня 2019 року.

39-річний Кириленко - уродженець Макіївки на Донеччині. Закінчив Національну юридичну академію ім. Ярослава Мудрого за спеціальністю "правознавство", де здобув кваліфікацію "юрист". З 2008 року він працював в органах прокуратури - Донецької області, Криму та генеральної прокуратури (зараз - Офіс генерального прокурора). У 2017 році його призначили військовим прокурором Ужгородського гарнізону Західного регіону України.

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