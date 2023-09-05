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ПолітикаУкраїна

Звільненого Кириленка призначать головою АМКУ - нардеп

Олександр Куницький
5 вересня 2023 р.

Уряд України звільнив Павла Кириленка з посади голови Донецької ОВА. Вже 6 вересня його можуть призначити головою АМКУ.

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Голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко
Павло Кириленко (архівне фото) Фото: privat

Кабінет міністрів України погодив звільнення Павла Кириленка з посади голови Донецької обласної державної адміністрації (ОВА). Про це у вівторок, 5 вересня, повідомили представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук та народний депутат Верховної Ради від фракції "Голос" Ярослав Железняк.

"Кабмін звільнив Кириленка Павла Олександровича з посади голови Донецької обласної державної адміністрації", - написав він у Telegram.

Водночас за словами Железняка, кандидатура Кириленка буде внесена на посаду голови Антимонопольного комітету України (АМКУ) після засідання фракції коаліції, а голосування у парламенті за його призначення відбудеться вже 6 вересня.

Раніше про намір винести на голосування кандидатуру Кириленка на посаду голови АМКУ повідомив і голова президентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.

ВР звільнила Піщанську з посади голови АМКУ

Раніше цього дня Верховна Рада схвалила звільнення Ольги Піщанської з посади голови АМКУ, про що також повідомляв Железняк. "Завершили кадровий блок на сьогодні: парламент підтримав звільнення голови АМКУ Ольги Піщанської", - зазначив він.

Напередодні Піщанська сама подала заяву про звільнення з посади, на якій вона перебувала з липня 2020 року. Причиною цього рішення Піщанська, як пише нардеп Железняк, пояснила тим, що "прийшов час звільнити місце для інших". За даними ЗМІ, Піщанській пропонують очолити Фонд держмайна України (ФДМУ) замість Рустема Умєрова, якого звільнили перед цим. Президент України Володимир Зеленський запропонував призначити Умєрова на посаду міністра оборони України.

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