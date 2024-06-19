Рада підтримала компенсації жертвам сексуального насильства

Постраждалі від сексуального насильства під час російської агресії зможуть отримувати репарації незалежно від результатів кримінального розслідування. Відповідні зміни український парламент схвалив у першому читанні.

Верховна Рада України попередньо схвалила особливий порядок отримання компенсацій громадянам, які зазнали сексуального насильства під час збройної агресії Росії. За відповідний законопроєкт у середу, 19 червня, проголосували 292 депутати.

Ініціативу ще у жовтні минулого року зареєструвала міжфракційна група з понад 60 депутатів на чолі з головою тимчасової слідчої комісії з питань розслідування фактів сексуального насильства на війні Мариною Бардіною. Втім, як зазначила на брифінгу в середу урядова уповноважена з питань гендерної політики Катерина Левченко, до його розробки залучили широке коло експертів: правоохоронців, соціальних працівників і представників профільних агентств Організації Об'єднаних Націй (ООН).

Проблема обліку

Як розповіла на брифінгу заступниця генерального прокурора Вікторія Литвинова, станом на 18 червня правоохоронці зареєстрували 303 факти сексуального насильства, зумовленого війною. Серед постраждалих - 112 чоловіків і 191 жінка.

Попри те, що переважна більшість фактів відбулися впродовж 2022-2023 років, до судових вироків дійшли тільки п'ять справ. "Але ми досі не знаємо реальної кількості постраждалих", - зазначила віцепрем'єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина.

І дійсно, в останньому звіті спеціальної моніторингової місії ООН з прав людини згадується про понад 50 достеменно задокументованих випадків сексуального насильства з боку росіян, але водночас зазначається, що подібні злочини "залишаються недостатньо висвітленим". Причин декілька: побоювання щодо безпеки, страх стигматизації, страх завдати психологічної травми чи шкоди близьким, а також необізнаність щодо самого поняття.

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Постраждалі, але не потерпілі

Новий законопроєкт деталізує цей термін. За ним, "сексуальним насильством, пов'язаним із збройною агресією РФ" буде вважатись зґвалтування, примусова вагітність, стерилізація або аборти, примус до проституції, споглядання статевого акту чи оголення, сексуальне рабство або інші форми експлуатації, а також каліцтво геніталій, скоєне проти будь-кого, починаючи від 20 лютого 2014 року.

Визнавати громадян постраждалими від фактів сексуального насильства, у разі остаточного схвалення закону, буде спеціальна комісія, персональний склад якої затверджуватиме міністерство соціальної політики. Як пояснила DW заступниця генпрокурора Литвинова, статус постраждалого громадяни зможуть отримувати незалежно від того, чи є вони потерпілими в конкретних кримінальних розслідуваннях. Водночас, на нього не зможуть претендувати російські військовослужбовці, силовики та чиновники, а також колаборанти з окупованих територій.

Компенсація з нового фонду

Згідно з законопроєктом, статус постраждалого від сексуального насильства дасть громадянам право не тільки на безоплатну реабілітацію, відшкодування матеріальної та моральної шкоди, але й на "невідкладну компенсацію" зі спеціалізованого фонду. Наповнюватимуть такий фонд міжнародні донори та стягнуті з РФ репарації, а розмір допомоги визначатиме український уряд.

Гендерна уповноважена Левченко на брифінгу зазначила: пілотний проєкт невідкладних компенсацій вже працює, станом на 12 червня їх виплатили вже 40 громадянам. Всього ж за допомогою звернулись 85 жінок, 51 чоловік і шестеро дітей.

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