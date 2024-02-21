Армія РФ застосовує сексуальне насильство як тактику - звіт

Сексуальне насильство над дітьми в Україні з боку військових РФ стало темою дослідження німецької Kindernothilfe. Ця організація, яка спеціалізується на допомозі дітям, вимагає притягнути до відповідальності винних.

Російські військові використовують як тактику сексуальне насильство над дітьми під час ведення агресивної війни проти України. Про це йдеться в дослідженні "Дати дітям можливість говорити про це" , оприлюдненому в Берліні у середу, 21 лютого, німецькою гуманітарною та правозахисною організацією Kindernothilfe. Публікацію дослідження присвячено другій річниці повномасштабного російського вторгнення в Україну.

Згідно з дослідженням, починаючи від лютого 2022 року, в Україні було задокументовано вже 13 випадків сексуалізованого насильства щодо дітей з боку російських військових. Йдеться, однак, лише про ті випадки, які вже розслідуються, наголошується в звіті. Наймолодшій дитині, що стала жертвою сексуального насильства з боку військових РФ, було лише чотири роки.

"Глибоко огидно і неприпустимо, що безневинні діти використовуються як знаряддя у війні. Те, що використовується така варварська тактика, є ганьбою для людства. Винні мусять бути притягнуті до відповідальності", - заявив генеральний директор Kindernothilfe Карстен Монтаґ (Carsten Montag).

Сексуальне насильство як тактика під час війни

Карстен Монтаґ звернув увагу на те, що сексуальне насильство проти цивільного населення часто є цілеспрямованою тактикою, яку використовують військові.

У дослідженні автори наводять припущення Роберта Нейджела та Ани Леджави, які працюють у Джорджтаунському інститут жінок, миру та безпеки, згідно з яким, у російській армії немає чітких інструкцій заборони сексуального насильства проти цивільних осіб.

Вони наголошують, що ця тактика використовується в Україні, щоб тероризувати українське населення та для його підкорення. Крім того, вони підкреслюють, що "російські війська також використовували сексуальне насильство як військову тактику в минулих збройних конфліктах".

Задокументовані випадки сексуального насильства - лише верхівка айсбергу

Автори дослідження, яке ґрунтується на інтерв'ю з науковцями, працівниками неурядових організацій та державних установ, припускають, що кількість незареєстрованих випадків сексуального насильства над дітьми є надзвичайно високою, оскільки бракує даних з українських прифронтових територій, а також з окупованих Росією районів.

Батьки та діти на звільнених українською армією територіях також рідко повідомляють про випадки насильства, оскільки бояться стигматизації і того, що російські солдати можуть повернутися.

Також випадки сексуального насильства часто не реєструються через те, що постраждалі діти не знають, що зазнали його або звинувачують у цьому себе самих. Ще однією причиною замовчування, за словами експертів, є відсутність довіри до державних інституцій, недостатня чутливість з боку слідчих, невідповідні заходи захисту потерпілих та відсутність державних компенсацій. Усе це ускладнює розслідування та кримінальні провадження.

"Ймовірно, основну масу випадків (сексуального насильства. - Ред.) ми побачимо вже після закінчення війни. Колеги з інших країн казали нам, що все ще отримують нові свідчення - 20-30 років після завершення конфлікту", - сказала під час презентації дослідження заступниця директорки ГО "Дівчата" Дарія Чекалова. Вона додала, що необхідно підвищувати рівень усвідомлення проблеми заради її дестигматизації.

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Діти-жертви сексуального насильства потребують допомоги

Автори звіту вітають нещодавно створений департамент Офісу генпрокурора України з розгляду справ про сексуальне насильство, пов'язаних з конфліктом, і нові методи розслідування в рамках "підходу, орієнтованого на постраждалих". "Це сміливі кроки в правильному напрямку, але їх слід використовувати не тільки для конфлікту, а й для загальних випадків сексуального насильства", - сказала на пресконференції авторка дослідження Юдіт Штрік (Judith Striek).

Щодо загальної кількості випадків сексуального насильства щодо дітей, то фахівці організації вказали цифри, зафіксовані Офісом генерального прокурора України у 2023 році - 915 випадків. Однак й тут експерти припускають, що проблема насправді є набагато масштабнішою, адже велика кількість випадків не реєструється.

Генеральний директор Kindernothilfe Карстен Монтаґ закликав розширити та зробити більш доступними ініціативи та служби підтримки на кшталт центру захисту дітей, які вже працюють в Україні. Це, на його думку, допоможе захистити дітей від подальших злочинів. "Існує також нагальна потреба в більшій кількості підготовлених психотерапевтів, які спеціалізуються на лікуванні воєнних травм", - сказав Монтаґ.

Із наближенням конференції з питань відновлення України, яка відбудеться в червні цього року, Kindernothilfe закликає приділяти більше уваги перспективам постраждалих дітей. "Для того, щоб відновлення України було успішним, необхідно не лише інвестувати в інфраструктуру та економіку. Майбутні покоління повинні бути наділені повноваженнями і їхні голоси повинні бути почуті", - наголосив гендиректор благодійної організації.

Організація Kindernothilfe уже 65 років бореться за права дітей у всьому світі. Станом на 2022 рік вона підтримує понад два мільйона дітей в 36 країнах Африки, Латинської Америки, Азії та Європи. В Європі Kindernothilfe представлена в Німеччині, Люксембурзі, Австрії та Швейцарії.

Після повномасштабного вторгнення Kindernothilfe за підтримки Alliance Development Helps розпочала підтримувати біженців з України, спочатку розподіляючи гуманітарну допомогу в Молдові та Румунії, а з осені 2022 року й у самій Україні. Загалом у 2022 та 2023 роках 12 проєктів організації охопили майже 22 тисячі дитини та їхні родини в Україні.

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