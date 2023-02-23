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Верховна Рада УкраїниФото: Irina Yakovleva/TASS/imago images
ПолітикаУкраїна

Рада на 50 років запровадила санкції проти російських банків

Максим Сидоржевський
1 год. тому

Український парламент конституційною більшістю ухвалив секторальні санкції щодо всіх російських банків та страхових компаній. Обмеження діятимуть упродовж 50 років.

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Верховна Рада України конституційною більшістю підтримала рішення Ради національної безпеки та оборони (РНБО) та президента України Володимира Зеленського застосувати на 50 років секторальні санкції щодо всіх російських банків, включно з Центральним банком РФ, страхових компаній та інших небанківських фінансових установ.

Як повідомив народний депутат Ярослав Железняк, відповідний указ президента №89 від 22 лютого про затвердження ухваленого того ж дня рішення РНБО "Про застосування секторальних спеціальних економічних та інших обмежувачів заходів (санкцій) до фінансових установ РФ" підтримали 325 народних депутатів за необхідного мінімуму в 226 голосів. 

Що передбачають санкції?

Санкції містять 10 пунктів, зокрема: зупинення угод з активами, що належать фінустановам РФ, заборона встановлення ділових відносин, зокрема кореспондентських, заборона укладання угод та здійснення інвестицій на користь фінустанов РФ. У цьому переліку також заборона купівлі цінних паперів та інших фінансових інструментів, емітентами яких є фінустанови РФ, за винятком відчуження (зокрема безоплатного) цінних паперів на користь держави України, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

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Крім того, серед санкцій - зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань на користь фінустанов РФ, зокрема із перерахування дивідендів, відсотків та інших виплат за залученими в Україну активами, зупинення обслуговування електронних платіжних засобів (включно з переказами, здійснення розрахунків та видачу готівки), емітованих фінустановами РФ.

Міністерству закордонних справ України доручено поінформувати компетентні органи ЄС, США та інших держав щодо застосування цих санкцій.

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