Рада на 50 років запровадила санкції проти російських банків

Український парламент конституційною більшістю ухвалив секторальні санкції щодо всіх російських банків та страхових компаній. Обмеження діятимуть упродовж 50 років.

Верховна Рада України конституційною більшістю підтримала рішення Ради національної безпеки та оборони (РНБО) та президента України Володимира Зеленського застосувати на 50 років секторальні санкції щодо всіх російських банків, включно з Центральним банком РФ, страхових компаній та інших небанківських фінансових установ.

Як повідомив народний депутат Ярослав Железняк, відповідний указ президента №89 від 22 лютого про затвердження ухваленого того ж дня рішення РНБО "Про застосування секторальних спеціальних економічних та інших обмежувачів заходів (санкцій) до фінансових установ РФ" підтримали 325 народних депутатів за необхідного мінімуму в 226 голосів.

Що передбачають санкції?

Санкції містять 10 пунктів, зокрема: зупинення угод з активами, що належать фінустановам РФ, заборона встановлення ділових відносин, зокрема кореспондентських, заборона укладання угод та здійснення інвестицій на користь фінустанов РФ. У цьому переліку також заборона купівлі цінних паперів та інших фінансових інструментів, емітентами яких є фінустанови РФ, за винятком відчуження (зокрема безоплатного) цінних паперів на користь держави України, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

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Крім того, серед санкцій - зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань на користь фінустанов РФ, зокрема із перерахування дивідендів, відсотків та інших виплат за залученими в Україну активами, зупинення обслуговування електронних платіжних засобів (включно з переказами, здійснення розрахунків та видачу готівки), емітованих фінустановами РФ.

Міністерству закордонних справ України доручено поінформувати компетентні органи ЄС, США та інших держав щодо застосування цих санкцій.

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