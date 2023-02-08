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Великобританія запровадила санкції проти семи російських компаній і восьми фізичних осіб, пов'язаних з президентом Росії Володимиром ПутінимФото: AP Photo/picture alliance
ПолітикаВеликобританія

Нові санкції Лондона: під ударом ВПК Росії і оточення Путіна

Степан Смишляєв
3 год. тому

Під санкції потрапили компаній, що виробляють безпілотники, запчастини і програмне забезпечення для військової техніки, а також низка людей, яких пов'язують з президентом РФ.

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Міністерство закордонних справ Великобританії на тлі візиту президента України Володимира Зеленського у середу, 8 лютого, оголосило про впровадження нових обмежувальних заходів проти семи російських компаній і восьми фізичних осіб, пов'язаних з президентом Росії Володимиром Путіним, повідомляє сайт британського уряду.

"Ці нові санкції посилюють економічний тиск на Путіна, підриваючи його військову машину, щоб допомогти Україні перемогти", - наголосив голова МЗС Великобританії Джеймс Клеверлі, додавши, що Росія не матиме доступу до заморожених активів "доки вона не припинить, раз і назавжди, свої загрози територіальному суверенітету та цілісності України".

Санкції проти військово-промислового комплексу

Під новий пакет санкцій, зокрема, потрапили, компанії: "ЦСТ" - виробник безпілотників, які використовувалися для знищення української бойової техніки, "РТ-Комплект" - виробник запчастини до військових вертольотів, "Оборонлогістика" - компанія, організовує транспортування та доставку російської військової техніки.

Також санкції застосовані проти "Науково-виробничого підприємства "Топаз", що виробляє програмне забезпечення для військової авіації, "Універсалмашу"- виробника гусеничних шасі для російських зенітних ракетних комплексів, та ще однієї компанії цього ж профілю, яку в уряді Великобританії називають "Липецьк" (ймовірно, йдеться про "Липецький завод гусеничних тягачів").

Також обмежувальні заходи запроваджені проти ІТ-компанії Moscoms LLC, що забезпечує хостинг російським компаніям, причетним до дестабілізації в Україні, йдеться у повідомленні британського уряду. 

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Оточення Путіна

Фізичних осіб, проти яких запроваджені санкції, в Лондоні називають "пов’язаними із розкішними резиденціями Путіна", зокрема з "палацом Путіна" вартістю 100 мільярдів рублів і дачею президента РФ на березі озера.

Серед них, зокрема, російський бізнес-омбудсмен Борис Тітов, його син Павло, а також акціонерка банку "Росія" і "Національної медіа групи" Світлана Кривоногих. "Консолідуючи багатство та владу у своїй мережі, Путін також може розширити свій вплив на промисловість по всій Росії", - наголошується у повідомленні британського уряду.

Загалом під санкціями Великобританії, запровадженими після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, перебувають понад 1300 фізичних і юридичних осіб, йдеться у повідомленні.

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