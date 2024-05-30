Рада ЄС запровадила мита на сільгосптовари з РФ і Білорусі

Рада ЄС схвалила мита на ввезення зернових, олійних культур та інших продуктів з РФ і Білорусі. Вони набудуть чинності в липні. До цього Євросоюз не обмежував подібні поставки заради продовольчої безпеки.

Рада Європейського Союзу із закордонних справ і торгівлі в Брюсселі в четвер, 30 травня, остаточно затвердила запровадження додаткових мит на деякі види імпорту в Євросоюз російської та білоруської сільськогосподарської продукції. Йдеться про зернові, олійні культури та продукти їхньої переробки з Росії та Білорусі, зокрема пшеницю, кукурудзу і соняшниковий шрот, а також гранули бурякового жому і сушений горох.

Відтепер мита становитимуть 95 євро за тонну для зернових і адвалорне мито у розмірі 50 відсотків, тобто половина вартості імпорту, для олійних культур і продуктів їхньої переробки. Крім того, на товари, що походять або експортуються з Російської Федерації та Республіки Білорусь, більше не поширюватимуться тарифні квоти Євросоюзу, які надають доступ на ринок ЄС за нижчими тарифами.

Ці заходи не вплинуть на транзит вказаних продуктів через ЄС у треті країни. Постанова буде опублікована в Офіційному журналі ЄС, і заходи набудуть чинності 1 липня 2024 року.

Позбавити РФ доходів для фінансування війни

З початковою пропозицією запровадити мита 22 березня виступила Єврокомісія. Мита покликані запобігти дестабілізації ринку ЄС у разі зростання поставок російської зернової продукції на ринок ЄС, завадити нелегальному експорту незаконно привласненого Росією українського зерна, а також не допустити використання Росією доходів від експорту в ЄС для фінансування війни проти України.

За даними Єврокомісії, у 2023 році Росія експортувала в ЄС такої продукції на суму близько 1,3 мільярда євро.

Єврорада 18 травня схвалила цей план, водночас лідери Євросоюзу та його країн-членів закликали гарантувати, що ці заходи не стосуватимуться транзиту в треті країни.

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Фермери в ЄС стурбовані ризиком дестабілізації ринку

За даними Брюсселя, фермерська спільнота Євросоюзу висловила занепокоєння щодо ризику дестабілізації ринку ЄС унаслідок потенційно значного перенаправлення туди російської зернової продукції. "Роль Росії як провідного світового експортера зерна в поєднанні з її готовністю використовувати експорт продовольства як геополітичний інструмент свідчить про те, що він є високим", - йдеться на сайті Єврокомісії.

Підвищення тарифів поширюється і на Білорусь з урахуванням її тісних зв'язків із РФ. "Крім того, поширивши на Білорусь новий захід, Євросоюз не дасть змоги Росії використовувати Білорусь для обходу нових тарифів і направлення своїх товарів на ринок ЄС", - пояснили в Єврокомісії.

Досі мита Євросоюзу на ці товари були встановлені на нульовому або дуже низькому рівні. Європейський Союз також принципово не запроваджував санкції щодо сільськогосподарських товарів з РФ і Білорусі, щоб не посилити продовольчу кризу в третіх країнах, спровоковану повномасштабним російським вторгненням в Україну - одного з провідних світових експортерів зерна.

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