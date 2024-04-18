В ЄС підтримують підвищення мит на імпорт з РФ і Білорусі

Країни-члени ЄС підтримують збільшення мит на імпорт зернових, олійних культур і продуктів їхньої переробки з Росії та Білорусі. Після схвалення Радою ЄС вони будуть запроваджені.

Європейська рада на спеціальному саміті в Брюсселі в четвер, 18 квітня, закликала Раду ЄС і Єврокомісію продовжити роботу із запровадження додаткових митних тарифів на деякі види імпорту в Євросоюз російської та білоруської сільськогосподарської продукції. Про це йдеться в підсумковому документі саміту, опублікованому на сайті Євроради і Ради ЄС. Водночас лідери Євросоюзу і країн, що входять до нього, наголосили, що необхідно враховувати вплив на Єдиний ринок ЄС і гарантувати, "що транзит таких товарів до країн, що розвиваються, залишаєть незмінним".

Із пропозицією підвищити мита на імпорт в ЄС зернових, олійних культур і продуктів їхньої переробки з Росії та Білорусі, включно з пшеницею, кукурудзою і соняшниковим шротом, 22 березня виступила Єврокомісія. "Ми пропонуємо запровадити тарифи на цей російський імпорт, щоб зменшити зростаючий ризик для наших ринків і наших фермерів. Вони скоротять здатність Росії використовувати ЄС на користь своєї військової машини. І ми продовжуємо нашу відданість збереженню глобальної продовольчої безпеки, особливо для країн, що розвиваються", - заявила очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen).

Згідно з пропозиціями, тарифи мають зрости до 95 євро за тонну або 50 відсотків від вартості імпорту. Підвищення тарифів поширюється і на Білорусь з урахуванням її тісних зв'язків з РФ. У такий спосіб Євросоюз не дасть змоги Росії використовувати Білорусь для обходу нових тарифів і спрямування своїх товарів на ринок ЄС, заявили в Єврокомісії.

Крім того, Росія і Білорусь більше не матимуть доступу до жодної з квот ЄС на зерно, які передбачають більш вигідний тарифний режим для деяких продуктів, зазначають на сайті ЄК.

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У 2023 році Росія експортувала до Євросоюзу сільгосппродукції на суму близько 1,3 мільярда євро. За даними Брюсселя, фермерська спільнота Євросоюзу висловила занепокоєння щодо ризику дестабілізації ринку ЄС унаслідок потенційно значного перенаправлення туди російської зернової продукції. "Роль Росії як провідного світового експортера зерна в поєднанні з її готовністю використовувати експорт продовольства як геополітичний інструмент свідчить про те, що він є високим", - вказується на сайті Єврокомісії.

Підвищення тарифів поширюється і на Білорусь з урахуванням її тісних зв'язків з РФ. У такий спосіб Євросоюз не дасть змоги Росії використовувати Білорусь для обходу нових тарифів і спрямування своїх товарів на ринок ЄС, заявили в Єврокомісії.

Цю пропозицію має розглянути Рада ЄС, а після її ухвалення мита будуть запроваджені невідкладно.

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