Путін назвав умови для продовження "зернової угоди"

Продовження угоди, яка забезпечує експорт українського зерна Чорним морем і спливає 17 липня, Путін прив'язав до виконання наданих Росії "обіцянок". Втім, остаточного рішення в РФ ще не ухвалили.

Росія може призупитини свою участь у "зерновій угоді" і продовжити її тоді, коли будуть виконані дані їй обіцянки, заявив президент РФ Володимир Путін в ефірі російського телебачення у четвер, 13 липня. "Ми можемо призупинити нашу участь у цій угоді. Якщо всі вкотре кажуть, що всі дані нам обіцянки будуть виконані, нехай виконають цю обіцянку. Ми одразу ж приєднаємось до цієї угоди", - цитують Путіна російські агенції.

Російський президент також назвав угоду "грою в одні ворота" і додав, що Росія "доброю волею багаторазово продовжувала цю так звану угоду". Він заявив, що Москва "подумає" про продовження домовленості, оскільки для цього ще є кілька днів.

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Президентка Єврокомісії: М'яч на полі Росії

У цей же день президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen) закликала Путіна продовжити угоду, що уможливлює експорт українського зерна через Чорне море, і наголосила, що в іншому разі наслідком буде глобальна продовольча нестабільність. "М'яч тепер на полі Росії, і за цим спостерігає весь світ", - заявила фон дер Ляєн на пресконференції у Брюсселі.

Як повідомила вранці 13 липня агенція Reuters з посиланням на джерела, генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш запропонував Путіну продовжити Чорноморську зернову ініціативу в обмін на підключення дочірньої компанії "Россельхозбанку" до міжнародної платіжної системи SWIFT.

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Як відомо, "зернову угоду" уклали в липні 2022 року, оскільки вивезення сільськогосподарської продукції з України морем було заблоковане через війну, розв'язану проти неї Росією. За участі ООН і Туреччини з Україною та РФ були підписані документи щодо створення "зернового коридору" для вивезення аграрної продукції з трьох українських портів, а також щодо експорту Росією зерна та добрив. Однак Росія, регулярно блокуючи угоду, заявляє, що через санкції не здійснюються операції з оплати експортованої нею продукції, і "зерновому коридору" доведеться підшукувати альтернативи, якщо "Россельхозбанк" не під'єднають до SWIFT. Проте, коли західні ЗМІ на початку липня повідомили, що ЄС може дозволити "Россельхозбанку" створити дочірню компанію з допуском до SWIFT, Москва заявила, що йдеться про "заздалегідь непрохідну схему", та знову пригрозила, що вийде з угоди. Термін її дії спливає 17 липня.