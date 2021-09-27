Пучдемон тимчасово повернеться до Бельгії після арешту в Італії

Колишній глава уряду Каталонії Карлес Пучдемон у понеділок, 27 вересня, повертається до Бельгії після тимчасового арешту в Італії.

Євродепутат заявив, що хоче взяти участь у засіданні комітету в Європарламенті у Брюсселі. Проте Пучдемон вже оголосив, що повернеться до Італії для слухань наприкінці тижня. Суд у місті Сассарі на Сицилії планує 4 жовтня розглянути запит Іспанії щодо екстрадиції політика .

Раніше Пучдемона заарештували під час відвідування ним італійського острова на підставі європейського ордера на арешт. Утім, згодом італійський суд постановив, що каталонський політик не зобов'язаний залишатися на острові чи в Італії до з'ясування подальших кроків, пов'язаних із запитом Іспанії на його екстрадицію. Таким чином, Пучдемону дозволили залишити країну.

Нагадаємо, що в липні Суд ЄС у Люксембурзі відмовив у поновленні депутатської недоторканності Пучдемону і двом його соратникам, які виступають за незалежність Каталонії від Іспанії, - Антоні Коміну і Кларі Понсаті.

Іспанія домагається екстрадиції Пучдемона і його соратників

У 2019 році всі троє були обрані до Європарламенту. Однак вони не змогли приступити до виконання своїх обов'язків, оскільки цьому перешкоджала Іспанія. Мадрид не перший рік домагається екстрадиції Пучдемона і його соратників. Утім, через парламентський імунітет влада Бельгії (куди втекли Пучдемон і Комін) та Шотландії (де перебуває Понсаті) не могли дати хід запитам іспанської сторони.

Пучдемон, Комін і Понсаті залишили Іспанію, аби уникнути судового переслідування після невдалої спроби проголосити незалежність Каталонії від Мадрида у 2017 році. У жовтні 2019 року Верховний суд Іспанії вдруге видав міжнародний ордер на арешт ексглави уряду Каталонії. Підставою для цього стали звинувачення в підбурюванні до заколоту і розтраті держкоштів.

У червні 2021 року Мадрид помилував дев'ятьох каталонських політиків, яких засудили за спробу проголосити незалежність регіону від Іспанії до тривалих строків тюремного ув'язнення.

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