В Італії затримали колишнього главу Каталонії Карлеса Пучдемона

Колишній глава адміністрації Каталонії Карлес Пучдемон був затриманий італійською владою після прибуття на Сардинію. Про це в ніч на п'ятницю, 24 вересня, повідомив в своєму Twitter його адвокат Гонсало Бойє.

Затримання відбулося на підставі міжнародного ордера, виписаного іспанською владою. Бойє пише про те, що, на його думку, дію цього ордера було призупинено Судом Європейського Союзу.

За даними ЗМІ, Пучдемон прибув на Сардинію, аби взяти участь у фольклорному святі каталонської культури "Адіфолк". У п'ятницю він має постати перед апеляційним судом міста Сассарі, що ухвалить рішення про його звільнення або екстрадицію до Іспанії.

У липні Суд ЄС в Люксембурзі відмовив у поновленні депутатської недоторканності Пучдемону і двом його соратникам, які виступають за незалежність Каталонії від Іспанії. Арешт Пучдемона, а також колишніх представників каталонської адміністрації Антоні Коміна і Клари Понсаті в країнах, в яких вони перебувають, і видача їх іспанській владі "представляються гіпотетичними", говорилося в пресрелізі суду.

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Іспанія домагається екстрадиції Пучдемона і його соратників

У 2019 році всі троє були обрані до Європарламенту. Однак вони не змогли приступити до виконання своїх обов'язків, оскільки цьому перешкоджала Іспанія. Мадрид не перший рік домагається екстрадиції Пучдемона і його соратників. Втім, через парламентський імунітет влада Бельгії (куди втекли Пучдемон і Комін) та Шотландії (де перебуває Понсаті) не могли дати хід запитам іспанської сторони.

Пучдемон, Комін і Понсаті залишили Іспанію, аби уникнути судового переслідування після невдалої у 2017 році спроби оголосити незалежність Каталонії від Мадрида. У жовтні 2019 року Верховний суд Іспанії вдруге видав міжнародний ордер на арешт ексглави адміністрації Каталонії. Підставою для цього стали звинувачення в підбурюванні до заколоту і розтраті держкоштів.

У червні 2021 року Мадрид помилував дев'ять каталонських політиків, засуджених за зроблену в жовтні 2017 року спробу проголосити суверенітет цієї північно-східної області Іспанії.