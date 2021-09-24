Суд відпустив затриманого на Сардинії ексглаву Каталонії Пучдемона

Італійський суд у п'ятницю, 24 вересня, вирішив відпустити затриманого напередодні колишнього главу уряду Каталонії Карлеса Пучдемона. Апеляційний суд у місті Сассарі на Сардинії постановив, що каталонський політик не зобов'язаний залишатися на острові чи в Італії до з'ясування подальших кроків, пов'язаних із запитом Іспанії на його екстрадицію. Таким чином, Пучдемону дозволили залишити країну.

Наступне засідання суду призначено на 4 жовтня. За словами адвоката політика, Пучдемон планує взяти участь у цьому судовому засіданні, повідомляє інформагенція AFP. Вирішуватиметься питання, як діяти з огляду на виданий Іспанією європейський ордер на арешт політика.

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Напередодні Пучдемона затримали італійські прикордонники одразу після прибуття на Сардинію. За даними ЗМІ, політик прибув на острів, аби взяти участь у фольклорному святі каталонської культури "Адіфолк".

У липні Суд ЄС у Люксембурзі відмовив у поновленні депутатської недоторканності Пучдемону і двом його соратникам, які виступають за незалежність Каталонії від Іспанії, - Антоні Коміну і Кларі Понсаті.

Іспанія домагається екстрадиції Пучдемона і його соратників

У 2019 році всі троє були обрані до Європарламенту. Однак вони не змогли приступити до виконання своїх обов'язків, оскільки цьому перешкоджала Іспанія. Мадрид не перший рік домагається екстрадиції Пучдемона і його соратників. Втім, через парламентський імунітет влада Бельгії (куди втекли Пучдемон і Комін) та Шотландії (де перебуває Понсаті) не могли дати хід запитам іспанської сторони.

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Пучдемон, Комін і Понсаті залишили Іспанію, аби уникнути судового переслідування після невдалої спроби проголосити незалежність Каталонії від Мадрида у 2017 році. У жовтні 2019 року Верховний суд Іспанії вдруге видав міжнародний ордер на арешт ексглави уряду Каталонії. Підставою для цього стали звинувачення в підбурюванні до заколоту і розтраті держкоштів.

У червні 2021 року Мадрид помилував дев'ятьох каталонських політиків, яких засудили за спробу проголосити незалежність регіону від Іспанії до тривалих строків тюремного ув'язнення.