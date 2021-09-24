 Суд відпустив затриманого на Сардинії ексглаву Каталонії Пучдемона | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 24.09.2021

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Суд відпустив затриманого на Сардинії ексглаву Каталонії Пучдемона

Італійський суд відпустив до подальшого з'ясування обставин затриманого напередодні колишнього лідера Каталонії Карлеса Пучдемона. Політик має право залишити Італію.

Карлес Пучдемон після виходу на свободу, 24 вересня 2021 року

Карлес Пучдемон після виходу на свободу, 24 вересня 2021 року

Італійський суд у п'ятницю, 24 вересня, вирішив відпустити затриманого напередодні колишнього главу уряду Каталонії Карлеса Пучдемона. Апеляційний суд у місті Сассарі на Сардинії постановив, що каталонський політик не зобов'язаний залишатися на острові чи в Італії до з'ясування подальших кроків, пов'язаних із запитом Іспанії на його екстрадицію. Таким чином, Пучдемону дозволили залишити країну.

Наступне засідання суду призначено на 4 жовтня. За словами адвоката політика, Пучдемон планує взяти участь у цьому судовому засіданні, повідомляє інформагенція AFP. Вирішуватиметься питання, як діяти з огляду на виданий Іспанією європейський ордер на арешт політика. 

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Напередодні Пучдемона затримали італійські прикордонники одразу після прибуття на Сардинію. За даними ЗМІ, політик прибув на острів, аби взяти участь у фольклорному святі каталонської культури "Адіфолк".

У липні Суд ЄС у Люксембурзі відмовив у поновленні депутатської недоторканності Пучдемону і двом його соратникам, які виступають за незалежність Каталонії від Іспанії, - Антоні Коміну і Кларі Понсаті.

Іспанія домагається екстрадиції Пучдемона і його соратників

У 2019 році всі троє були обрані до Європарламенту. Однак вони не змогли приступити до виконання своїх обов'язків, оскільки цьому перешкоджала Іспанія. Мадрид не перший рік домагається екстрадиції Пучдемона і його соратників. Втім, через парламентський імунітет влада Бельгії (куди втекли Пучдемон і Комін) та Шотландії (де перебуває Понсаті) не могли дати хід запитам іспанської сторони.

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Пучдемон, Комін і Понсаті залишили Іспанію, аби уникнути судового переслідування після невдалої спроби проголосити незалежність Каталонії від Мадрида у 2017 році. У жовтні 2019 року Верховний суд Іспанії вдруге видав міжнародний ордер на арешт ексглави уряду Каталонії. Підставою для цього стали звинувачення в підбурюванні до заколоту і розтраті держкоштів.

У червні 2021 року Мадрид помилував дев'ятьох каталонських політиків, яких засудили за спробу проголосити незалежність регіону від Іспанії до тривалих строків тюремного ув'язнення.

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