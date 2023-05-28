Проти нових антиросійських санкцій виступає Греція - ЗМІ

Греція долучилась до Угорщини в блокуванні 11-го пакету санкцій ЄС проти Росії, вимагаючи спершу виключення Україною її компаній зі списку "міжнародних спонсорів війни", пише Politico.

Крім Угорщини, ухвалення 11-го пакету санкцій Європейського Союзу щодо Росії за війну в Україні, блокує Греція. Про це в суботу, 27 травня, повідомило Politico з посиланням на джерела.

11-й пакет націлений на компанії, що допомагають Росії обходити санкції. За даними видання, обидві країни погрожують погодити його лише в разі виключення їхніх фірм з українського списку "міжнародних спонсорів війни", складеного Національним агентством із запобігання корупції, хоча ці питання не пов'язані. "Угорщина та Греція використовують санкційний пакет як політичний важіль, щоби вилучити свої компанії з українського списку", - йдеться в статті.

"Якщо будуть конкретні докази порушення санкцій, вони мають бути доведені до відома держав-членів ЄС на технічному рівні, щоби це було належним чином розслідувано, а потім були вжиті належні заходи. У випадку з українським списком грецькі компанії звинувачуються як міжнародні спонсори війни, хоча вони не порушують обмежувальних заходів проти Росії", - так, за словами джерела видання, Афіни висловилися на зустрічі міністрів закордонних справ країн Євросоюзу кількома днями раніше.

Нагадаємо, Будапешт блокує військову допомогу ЄС Україні та 11-й пакет антиросійських санкцій, вимагаючи виключення Україною угорського банку OTP зі списку "спонсорів війни".

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