 Протести в Білорусі: силовики затримують учасників акцій | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 20.12.2020

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Протести в Білорусі: силовики затримують учасників акцій

Недільні протести в Білорусі, які тривають 19 тижнів поспіль, знову почалися з затримань учасників силовиками.

У Мінську затримують протестувальників

У Мінську затримують протестувальників (архівне фото)

У Білорусі не припиняються масові протести, що почались після президентських виборів 9 серпня та оголошення перемоги на них Олександра Лукашенка. У неділю, 20 грудня, організатори протестів закликали людей виходити на "Марші народного трибуналу" у Мінську та інших містах країни.

Відразу після початку маршів у білоруських ЗМІ почали з'являтись відео та повідомлення про затримання силовиками учасників ходи. Видання Tut.by пише про машини із силовиками, які стоять у подвів'ях на вулицях Мінська, "затримують усіх" та "бігають подвір'ями за людьми". Натомість Onliner повідомляє про розгін протестувальників в одному з районів міста. Там колону приблизно з 50-ти людей розігнали силовики, що прибули на мікроавтобусі. Кількох людей затримали. Загалом станом на 15 годину за Мінськом у столиці Білорусі затримали уже кілька десятків людей.

Протести в Білорусі останнім часом відбуваються дуже децентралізовано. Загальної точки збору немає. Люди збираються одночасно в багатьох житлових кварталах та влаштовують окремі марші. 

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Як повідомляла DW, за час протестів білоруські правозахисники нарахували 157 політичних в'язнів в країні. В історії Білорусі це найвищий показник, утім правозахисники попереджають, що це число ще збільшуватиметься.

Нагадаємо, Євросоюз у жовтні запровадив санкції щодо 40 чиновників з Білорусі за фальсифікацію виборів і репресії щодо учасників протестів. До санкційного списку потрапили, зокрема, глава МВС Білорусі та його заступники, а також увесь склад ЦВК. У листопаді ЄС розширив список включивши в нього Олександра Лукашенка і ще 14 осіб. 17 грудня Рада ЄС схвалила третій пакет санкцій проти режиму Лукашенка - візові та майнові заборони щодо ще 29 фізичних осіб, а також вперше - проти цілої низки підприємств. 

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