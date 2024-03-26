Проєкт Безуглої: довічне за самовільну адвокацію України

Депутатки від "Слуги народу" Безугла та Третьякова зареєстрували законопроєкт про кримінальну відповідальність "за привласнення державних функцій". Пропонують під час війни карати 15 роками або довічним.

Депутатки Верховної Ради України із владної фракції "Слуга народу" Мар'яна Безугла і Галина Третьякова зареєстрували у парламенті законопроєкт, який передбачає кримінальну відповідальність за "привласнення державних функцій". Сама Безугла у коментарі в Facebook у вівторок, 26 березня, назвала цей документ "компактною законопроєктною провокацією".

Сам законопроєкт №11104 був зареєстрований у парламенті 20 березня. У ньому пропонується запровадити кримінальну відповідальність за неуповноважене "привласнення громадянином України державних функцій, зокрема представлення України на міжнародних заходах, перед уповноваженими особами чи агентами іноземних держав, а також представниками міжнародних організацій, у тому числі за допомогою листування, телефонних розмов, телеграфної та іншої кореспонденції, інших форм спілкування".

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Такі дії пропонують карати позбавленням волі на строк від 10 до 12 років, а під час воєнного стану - на 15 років або довічним позбавленням волі, з конфіскацію майна.

У пояснювальній записці до законопроєкту авторки зазначають про випадки "вчинення ганебними "громадянами України" дій", направлених на отримання власних привілеїв за рахунок державних інтересів. На думку авторок, це шкодить суверенітетові та безпеці України.

Законопроєкт не виноситимуть на голосування, але пропонують дискусію

Коментуючи цю ініціативу, Безугла, як у січні після скандалу заявила про вихід із партії і фракції "Слуга народу", але, згідно даним на сайті парламенту, досі залишається членкинею фракції, запевнила, що на голосування документ виноситись не буде.

Окрім "провокації", Безугла також назвала документ "тестом на політичну дискусію", а обґрунтовуючи доцільність, послалась на Акт Логана, ухвалений у США у 1799 році для того, щоб запобігти участі неуповноважених громадян у перемовинах із іноземними урядами, які мають суперечку з урядом США.

Зауважимо, що Акт Логана передбачає покарання у вигляді ув'язнення до трьох років, або штрафу. В історії США обвинувачення згідно цього закону висувалися лише двічі, востаннє - в 1852 році.

Безугла і Третьякова наполягають, що розглядати законопроєкт про покарання за "привласнення державних функцій" необхідно у прив'язці до іншого ініційованого ними проєкту закону №11103 "Про спеціальні місії України".

Обурлива ініціатива

Ініціатива депутаток викликала гостру критику як серед інших парламентарів, так і серед громадських діячів. Осуд викликає як сама пропозиція обмежити права українців на представлення своєї держави, так і розпливчатість формулювань документу. "Право представляти Україну українцями таке ж непорушне, як і право законодавчої інціативи окремими депутатами", - зазначив нардеп Роман Грищук ("Слуга народу").

Українська правозахисниця, лауреатка Нобелівської премії миру Олександра Матвійчук назвала це імітацією роботи депутатів і "палками в колесах", "коли на кону, і то без перебільшення, наше виживання".

Київський активіст та правозахисник Олег Симороз припустив, що ініціатива спрямована на те, щоб карати "за міжнародну адвокацію та захист інтересів держави на міжнародній арені, якщо ти не з політичної партії "Слуга народу".

Він також засудив спроби представників "Слуги народу" "відмежовуватись та віджартуватись від цього ідіотського законопроєкту", хоча Третьякова входить до політради цієї партії.

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