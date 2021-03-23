Продаж пива у Німеччині через пандемію продовжує падати

Продаж пива в Німеччині в першій половині 2021 року суттєво знизився порівняно з аналогічним періодом минулого року, повідомило у п'ятницю, 30 липня, Федеральне статистичне відомство.

Загалом за шість місяців пивоварні та пивні склади Німеччини продали 4,2 мільярда літрів пива. Це на 2,7 відсотка менше, ніж у першому півріччі 2020 року. З них у Німеччині було продано 3,3 мільярда літрів, що на 4,9 відсотка менше за аналогічний період 2020 року. Натомість експорт до ЄС зріс на 3,5 відсотка, а до країн за межами Євросоюзу - на 11,9 відсотка.

Читайте також: Куди у Німеччині дівають пиво, не випите через пандемію?

Особливо сильне скорочення обсягу продажу спостерігалося у січні (мінус 27 відсотків) та лютому (менше на 19,1 відсотка). В аналогічні місяці 2020 року ресторани, бари та готелі все ще працювали та не постраждали від пандемії. І навпаки, у червні 2021 року продали на 11,2 відсотка більше пива, ніж у червні 2020 року, коли все ще діяв локдаун.

У Німецькому союзу броварів (DBB) заявили, що такі показники "розчаровують". "Після семи місяців локдауну відновлення роботи ресторанів відбувається повільно. Пробуксовування в готельному та ресторанному бізнесі повною мірою позначається на броварнях і продажу розливного пива", - пояснили у союзі, цитує інформагенція dpa. Передусім менші пивоварні залежать від закладів громадського харчування та проведення свят.

Натомість непогані показники показав продаж пива в пляшках у торговельних мережах, зазначили у союзі броварів. Там констатують зміну звичок у споживанні хмільного напою. "Незважаючи на відкриття ресторанів та пивних садів, багато людей, мабуть, вважають за краще насолоджуватися пивом у своїх чотирьох стінах або в саду", - визнали у союзі і припускають, що споживачам знадобиться багато часу, щоб повернутися до своїх старих звичок.

Варто зауважити, що в довгостроковій перспективі споживання пива в Німеччині останніми роками знижувалося.

Читайте також: Знаменитий "Октоберфест" у Мюнхені цього року також не відбудеться