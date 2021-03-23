Продаж пива у Німеччині через пандемію продовжує падати
Падіння було зумовлене головно закриттям закладів харчування під час локдауну. При цьому зростання експорту не змогло компенсувати втрати на внутрішньому ринку.
Тривалий локдаун із закритими барами передусім вдарив по продажу розливного пива
Продаж пива в Німеччині в першій половині 2021 року суттєво знизився порівняно з аналогічним періодом минулого року, повідомило у п'ятницю, 30 липня, Федеральне статистичне відомство.
Загалом за шість місяців пивоварні та пивні склади Німеччини продали 4,2 мільярда літрів пива. Це на 2,7 відсотка менше, ніж у першому півріччі 2020 року. З них у Німеччині було продано 3,3 мільярда літрів, що на 4,9 відсотка менше за аналогічний період 2020 року. Натомість експорт до ЄС зріс на 3,5 відсотка, а до країн за межами Євросоюзу - на 11,9 відсотка.
Особливо сильне скорочення обсягу продажу спостерігалося у січні (мінус 27 відсотків) та лютому (менше на 19,1 відсотка). В аналогічні місяці 2020 року ресторани, бари та готелі все ще працювали та не постраждали від пандемії. І навпаки, у червні 2021 року продали на 11,2 відсотка більше пива, ніж у червні 2020 року, коли все ще діяв локдаун.
У Німецькому союзу броварів (DBB) заявили, що такі показники "розчаровують". "Після семи місяців локдауну відновлення роботи ресторанів відбувається повільно. Пробуксовування в готельному та ресторанному бізнесі повною мірою позначається на броварнях і продажу розливного пива", - пояснили у союзі, цитує інформагенція dpa. Передусім менші пивоварні залежать від закладів громадського харчування та проведення свят.
Натомість непогані показники показав продаж пива в пляшках у торговельних мережах, зазначили у союзі броварів. Там констатують зміну звичок у споживанні хмільного напою. "Незважаючи на відкриття ресторанів та пивних садів, багато людей, мабуть, вважають за краще насолоджуватися пивом у своїх чотирьох стінах або в саду", - визнали у союзі і припускають, що споживачам знадобиться багато часу, щоб повернутися до своїх старих звичок.
Варто зауважити, що в довгостроковій перспективі споживання пива в Німеччині останніми роками знижувалося.
Навіть пиво у Німеччині варять за правилами. 500-річний "стандарт чистоти пива" вимагає, щоб справжній напій варили лише з води, солоду та дріжджів. Подейкують, що він діє досі. Але це неправда. ЄС скасував "закон" у 1987 році. Утім, значна частина броварень досі дотримуються традиційної рецептури.
Десять "тверезих" фактів про німецьке пиво
Дизайнерське пиво - в моді
Хоч "стандарту чистоти пива" вже давно необов’язково дотримуватися, маленькі та незалежні "крафтові" пивоварні з недавніх пір - у тренді. Особливо у Берліні. Значна кількість нових пивоварів приїхали з-за кордону. Портал Mixology.eu обрав таких фаворитів з-поміж "пивних" стартапів: Schoppe Bräu, Heidenpeters, Ale Mania, BrauKunstKeller, Crew Republic.
Десять "тверезих" фактів про німецьке пиво
Німці - не рекордсмени у споживанні пива
Німеччина виробляє третину з 15 тисяч пивних сортів, які існують у світі. На її території розташовано 1,5 тисячі броварень. Але у споживанні країна "не тягне" на золоту медаль. Одна людина у Німеччині за рік в середньому випиває 110 літрів (приблизно від 300 до 320 пляшок пива). Чехи споживають більше - від 140 до 150 літрів. Все ж таки саме тут народився відомий сорт Pilsner.
Десять "тверезих" фактів про німецьке пиво
Купуєш пиво? Роззуй очі!
"Келих пива, будь ласка!". Зазвичай у відповідь на цю фразу, офіціант просто запропонує вам скуштувати регіональний сорт. Іноді навіть не перепитає, якому саме пиві ви надаєте перевагу. В Мюнхені гість отримує пшеничне пиво, тобто "світле", у Кельні - сорт Kölsch, а у Гамбурзі - Astra. Тому, хто у Кельні попросить келих "темного" з сусіднього Дюссельдорфа, не позаздриш.
Десять "тверезих" фактів про німецьке пиво
Правильний келих
Кожному пиву пасує свій келих. Кельнське Kölsch, наприклад, подають у струнких склянках по 0,2 літри. А от сорт Hefeweizen наливають у великі, півлітрові келихи або традиційні кухлі. Склянка для "світлого" Pils схожа на винний бокал з пивним животиком.
Десять "тверезих" фактів про німецьке пиво
Оманливі відсотки
Вміст алкоголю у більшості сортів німецького пива - близько 5 відсотків. Але у Баварії слід бути обережним! Тут у деяких сортах пива - до 6 відсотків. Ще й наливають його у літровий кухоль. Келих "світлого" баварці випивають і на сніданок. Тож: будьмо!
Десять "тверезих" фактів про німецьке пиво
Все в перемішку
У країні, де народився "стандарт чистоти пива", усі мали б любити цей напій без домішків. Але навіть тут пиво подекуди п'ють не в чистому вигляді. "Пивні суміші" називаються по-різному. Лимонад з пивом ви отримаєте, попросивши келих "Радлера". Пиво з кока-колою називають "брудним", зважаючи на характерний колір напою.
Десять "тверезих" фактів про німецьке пиво
Різнобарвне пиво
Німці неохоче додають до пива сиропи з різними смаками, як це полюбляють у Польщі. Виняток становить, звичайно ж, Берлін. Берлінського "світлого" можна скуштувати зі смаком малини або спеціального сиропу з трав. Виходить рожевий чи зелений напій у круглому пласкому келисі.
Десять "тверезих" фактів про німецьке пиво
Пити дозволено!
В деяких країнах у громадських місцях пиво можна пити, сховавши пляшку у паперовий мішок. Але у Німеччині спиртні напої розпивати на вулиці не забороняється. Лише подекуди у громадському транспорті, наприклад, у Кельні або Берліні, піднімати келихи заборонено.
Десять "тверезих" фактів про німецьке пиво
Тільки не до смітника!
Німеччина дбає про екологію, а тому німці серйозно ставляться до утилізації сміття. Більшу частину пляшок з-під пива можна здати. За пластикові повертають 25 центів, за скляні - 8 центів. Зрозуміло, що спочатку є сенс спустошити кілька пляшок, перш ніж повертати їх у магазин.
Автор: Кейт Мюзер, Наталія Соколовська
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