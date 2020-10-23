Куди у Німеччині дівають пиво, не випите через пандемію?

Згідно зі статистикою, федеральна земля Північний Рейн-Вестфалія посідає одне з провідних місць у Німеччині за виробництвом і споживанням пива. При цьому найбільше пива випивають в кінці зими і ранньою весною в Рейнській області під час традиційного карнавалу з його численними застіллями в пивницях, барах і ресторанах. Але цього року карнавал через пандемію було скасовано, а пиво залишилося. Куди подіти його, вже вироблене і придбане заздалегідь бочками, враховуючи, що термін його придатності спливає: не в каналізацію ж виливати!

У дюссельдорфській пивоварні Füchschen накопичилося вже понад 6 тисяч літрів темного пива сорту Altbier, термін придатності якого спливає найближчим часом. І цю проблему вирішили там так само, як це вже робили в деяких інших містах Німеччини.

Подарувати замість того, щоб виливати

Мало не кожен німецький регіон славиться своїм особливим видом пива. У Дюссельдорфі і в районі Нижнього Рейну - це традиційне пиво темного сорту альтбір (Altbier). Зараз тут з'явився і новий сорт хліба - "пивний хліб" (Bierbrot). Його особливість полягає в тому, що замість води для закваски тіста використовується альтбір. За допомогою 6 тисяч літрів пивних запасів випекли понад 15 тисяч буханок хліба. І це ще не все. Деякі булочні Дюссельдорфа дарують тим, хто купує у них хліб, по пляшці пива!

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У 2020 році, коли в Німеччині, як і в усьому світі, лютувала пандемія, німецькі пивоварні продали загалом близько 8,7 мільярда літрів пива. Цифра значна, але... За даними Федерального статистичного відомства, продаж пива впав на 5,5 відсотка в порівнянні з попереднім роком. Це - на пів мільярда літрів менше! Така ситуація особливо важко позначається на невеликих пивоварнях. Скажімо, у підприємця Уве Зуберґа (Uwe Suberg) в місті Реклінгаузені до пандемії вироблялося близько 100 тисяч літрів пива в рік - і все продавалося. А зараз на складі у пивовара - 9000 літрів пива, яке, схоже, доведеться утилізувати.

Це пиво виробництва дюссельдорфської пивоварні Füchschen, можливо, доведеться утилізувати

Уве Зуберґ думає просто роздати пиво всім охочим: це краще, ніж його знищити, тим більше, що утилізація коштує грошей. Деяким пивоварням довелося це зробити, коли минулої весни багато хто з них був змушений в буквальному сенсі слова сидіти на своїх пивних бочках через те, що всі великі карнавальні святкування були скасовані і, відповідно, різко впав попит на пиво. Але як роздати? Зуберґ не має можливості розливати пиво по пляшках, тому більшу частину "неліквіду" йому все ж доведеться утилізувати.

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"Цей гіркий час наближається з кожним днем ​​локдауну", - сказав в інтерв'ю інформаційному агентству dpa директор дюссельдорфської пивоварні Füchschen Петер Кеніґ (Peter König). Термін придатності ось-ось спливає, і від двох тисяч до трьох тисяч літрів пива, розлитого в бочки в жовтні 2020 року, Кеніґу доведеться утилізувати. "Це - як ніж у серце", - бідкається він. І величезні збитки.

І таке зараз відбувається всюди в Німеччині.