Кількість німецьких броварень у рейтингу BarthHaas зросла

У новому рейтингу найбільшого у світі виробника хмілю, компанії BarthHaas за 2020 рік серед 40 найбільших броварень світу опинились вісім німецьких. Це найвищий показник щодо виробників пива з однієї країни, повідомляє dpa у неділю, 13 червня. Як пише агенція, це свідчить про те, що найбільші німецькі броварні відносно добре витримували кризу, пов'язану з обмеженнями, запровадженими через пандемію COVID-19. У рейтингу BarthHaas попереднього року німецьких броварень було сім.

Вперше до цього списку потрапив виробник пива з Німеччини Veltins - броварня посіла 40-е місце. Згідно з рейтингом, найбільшим німецьким виробником пива, як і раніше, залишається дочірня компанія Dr. Oetker - Radeberger Group. Глобально вона покращила свої показники на одну позицію і опинилась на 22-у місці у рейтингу. На місці 24 залишилась холдингова копанія TCB, до якої належать броварні Gilde, Frankfurter іBrauhaus та Feldschlößchen. Oettinger посідає 25 місце, що на три позиції краще, ніж у попереденьому рейтингу.

Водночас німецькі броварні не потрапили у першу двадцятку цього рейтингу.

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При цьому, згідно з цифрами, спільно німецькі броварні знизили виробництво пива на 5 відсотків. Це, однак, дещо краще за показник узятих разом 40 броварень світу - їхній середній мінус становить 6 відсотків.

Нагадаємо, минулий рік став одним з найважчих для німецької броварної галузі. "Суворе обмеження діяльності підприємств громадського харчування і скасування десятків тисяч заходів та фестивалів напряму позначаються на броварнях", - пояснював президент Спілки німецьких броварів (DBB) Йорґ Леманн (Jörg Lehmann). За даними DBB тільки в першому півріччі 2020 року обсяги продажу пива впали на 16 відсотків, а оборот броварень просів у середньому на 19 відсотків.

Як повідомлялось, 2021 року, як і минулого, не відбудеться знаменитий "Октоберфест" у Мюнхені.