Президент України пригрозив Придністров'ю ударом у разі атак

Україна відповідно реагуватиме на загрози із боку Придністров'я, заявив у понеділок, 27 червня, президент України Володимир Зеленський на брифінгу з президенткою Молдови Маєю Санду в Києві.

"Ми сьогодні порушували питання щодо ризиків (загрози з боку Придністров'я - Ред.)…Якщо вони будуть, я вважаю, що це глобальна помилка. Ми сигнали ті чи інші якісь отримуємо. Вони неприємні. Але ці люди з тимчасово окупованих територій Молдови мають знати, що для нас це буде не удар, а ляпас, а ми точно відповімо ударом", - заявив президент.

Водночас Зеленський наголосив, що "необхідно зробити все, щоб не було дестабілізації" у Придністров'ї, а інформацію про можливість нападу із цього регіону "розганяє" РФ.

Читайте також: Берег тривог: чого бояться люди на придністровському кордоні

Своєю чергою Санду заявила, що її уряд робить усе можливе, щоб не дозволити Придністров'ю бути загрозою для України та Молдови. "Ми ретельно відстежуємо всі події в Придністров'ї і не бачимо жодних загроз…Ми робимо все, що можемо, аби не дозволити цьому сепаратистському регіону становити загрозу Україні та Молдові", - сказала вона. Київ та Кишинів мають підтримувати регулярний діалог із питань безпеки, які впливають на держави, додала Санду.

Відповідаючи на питання про ймовірну мобілізацію людей у Придністров'ї до російської армії, вона наголосила, що нині це не підтверджена інформація. "Якщо трапиться щось, що викликатиме стурбованість, ми вживатимемо заходів та інформуватимемо партнерів", - наголосила вона.

Створення транзитних шляхів та реформи

Крім того, Молдова та Україна домовилися про створення нових транзитних шляхів і розширення експортного потенціалу, а також поглиблення співпраці в енергетичній сфері, наголосив Зеленський. "Будемо робити це зокрема, через полегшення перетину кордону наших держав. Я підтвердив готовність України допомогти з реконструкцією Молдовської залізниці. Також домовилися розпочати відновлення ділянки залізниці Березине-Бесарабяска", - сказав він.

Читайте також: У ЄС пропонують лібералізувати автоперевезення з Україною

Зеленський подякував за рішення направити в Україну саперний підрозділ Молдови для допомоги із розмінуванням. "Також подякував за допомогу нашим людям, які шукали захисту від війни", - сказав український президент.

Санду пообіцяла й надалі підтримувати український біженців, а також заявила, що Молдова та Україна спільно працювати над просуванням реформи на шляху до Європейського Союзу. "Кандидатський статус - це важливе досягнення, але також і велика відповідальність. Наші держави мають покращувати ділове середовище, судочинство, щоб мати змогу вступити до ЄС", - сказала вона.

Крім того, Молдова готова надавати підтримку у післявоєнній відбудові України, додала Санду.