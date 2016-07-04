Прем'єр-міністр Північної Македонії Зоран Заєв оголосив про відставку

Прем'єр-міністр Республіки Північна Македонія Зоран Заєв увечері в неділю, 31 жовтня, оголосив про намір піти у відставку. Цього дня у низці міст країни відбувся другий тур виборів мерів, на яких правляча партія Соціал-демократичний союз зазнала поразки.

"Я беру на себе відповідальність за результати цих виборів. Я подаю у відставку з посади прем'єр-міністра та лідера Соціал-демократичного союзу", – заявив Заєв під час пресконференції в штаб-квартирі партії.

Хоча офіційно підсумки виборів ще не підбили, відомо, що партія Заєва зазнала поразки в столиці країни Скоп'є. У цьому місті перемогу здобула кандидатка від опозиції Данела Арсовська, яка згідно з остаточними результатами виборів, отримала майже 55 відсотків голосів. Таким чином вона стане першою жінкою мером Скоп'є. Своєю чергою кандидат від партії Заєва Петре Шилегов отримав 42 відсотки підтримки виборців.

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Опозиція закликає до дострокових парламентських виборів

Опозиційна партія VMRO-DPMNE, яка здобула більшість голосів на виборах, після заяви Заєва закликала до проведення дострокових парламентських виборів.

"Уряд делегітимізовано і це нова реальність, яка з часом відобразиться і на парламенті. Проте найкраще, якщо це станеться через дострокові парламентські вибори", - цитує лідера VMRO-DPMNE Христіана Микоскі агенція AFP.

Зоран Заєв вперше був обраний прем'єр-міністром в 2017 році. За його прем'єрства країну перейменували у Північну Македонію після багаторічної суперечки з Афінами щодо назви. Це відкрило шлях держави до можливого членства в ЄС. Але згодом офіційний початок переговорів між Європейським Союзом та Північною Македонією заблокувала Болгарія через неподолані суперечки навколо питань історії та мови. На останньому саміті ЄС та Західних Балкан лідери ЄС не дійшли згоди щодо встановлення конкретного дедлайну можливого прийому до своїх лав країн Західних Балкан, до яких належить Північна Македонія.

На тлі коронавірусної пандемії та невдачі у переговорах щодо вступу до блоку європейських держав підтримка прем'єра Заєва почала падати.

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