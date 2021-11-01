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Зоран Заєв - північномакедонський політик. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Зоран Заєв".
Північномакедонський політик Зоран Заєв був прем'єр-міністром Північної Македонії з травня 2017 до січня 2020 року. У серпні 2020 року Зоран Заєв знову очолив уряд Північної Македонії. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.
Глава уряду Македонії Зоран Заєв закликав парламент Греції ратифікувати угоду про зміну назви Республіки Македонія на Республіку Північна Македонія. Зміна назви покладе край тривалій суперечці між Скоп'є й Афінами.
Прем'єр-міністр Болгарії Бойко Борисов та керівник уряду Македонії Зоран Заєв підписали історичну двосторонню угоду. Документ покликаний покласти край двостороннім суперечкам на етнічному та територіальному ґрунті.