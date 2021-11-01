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Зоран Заєв

Зоран Заєв - північномакедонський політик. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Зоран Заєв".

Північномакедонський політик Зоран Заєв був прем'єр-міністром Північної Македонії з травня 2017 до січня 2020 року. У серпні 2020 року Зоран Заєв знову очолив уряд Північної Македонії. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Прем'єр-міністр Північної Македонії Зоран Заєв оголосив про відставку

Прем'єр-міністр Північної Македонії Зоран Заєв оголосив про відставку 01.11.2021

Рішення про відставку Зоран Заєв ухвалив після поразки його партії Соціал-демократичний союз у низці міст на місцевих виборах, взявши на себе за це відповідальність.
Вибори у Північній Македонії: соціал-демократи перемагають з незначним відривом

Вибори у Північній Македонії: соціал-демократи перемагають з незначним відривом 16.07.2020

На дострокових виборах у Північній Македонії перемагають з незначним відривом соціал-демократи експрем'єра Заєва. Утім, їхні опоненти також заявили про право на формування коаліції.
Глава уряду Північної Македонії Заєв подав у відставку

Глава уряду Північної Македонії Заєв подав у відставку 03.01.2020

До формування нової урядової коаліції після намічених на 12 квітня дострокових парламентських виборів Північної Македонією керуватиме перехідний уряд. Схвалити роботу перехідного уряду ще має парламент.
Глава уряду Північної Македонії Зоран Заєв запропонував дострокові вибори

Глава уряду Північної Македонії Зоран Заєв запропонував дострокові вибори 19.10.2019

Прем'єр Північної Македонії Зоран Заєв запропонував провести дострокові парламентські вибори в країні. Причина такого рішення - відсутність єдності на саміті ЄС щодо початоку переговорів зі Скоп'є про вступ до ЄС.

У Македонії другий тур виборів президента: ключове питання - явка

У Македонії другий тур виборів президента: ключове питання - явка 05.05.2019

У Північній Македонії розпочалося голосування у другрму турі виборів президента. Аби вони відбулися, явка має скласти більше 40 відсотків.
Прем'єр Македонії Зоран Заєв закликав Афіни підтримати зміну назви його країни

Прем'єр Македонії Зоран Заєв закликав Афіни підтримати зміну назви його країни 12.01.2019

Глава уряду Македонії Зоран Заєв закликав парламент Греції ратифікувати угоду про зміну назви Республіки Македонія на Республіку Північна Македонія. Зміна назви покладе край тривалій суперечці між Скоп'є й Афінами.
Трилер Орбана: чи допомогла Угорщина втекти екс-прем'єру Македонії?

Трилер Орбана: чи допомогла Угорщина втекти екс-прем'єру Македонії? 27.11.2018

Розслідування Deutsche Welle вказує на те, що Угорщина сприяла втечі з Македонії засудженого за корупцію прем'єра Ніколи Груєвського. Для Скоп'є це проблема: конфлікт може загрожувати євроатлантичній інтеграції країни.
НАТО, ЄС та США вітають рішення Македонії щодо перейменування

НАТО, ЄС та США вітають рішення Македонії щодо перейменування 20.10.2018

Рішення македонського парламенту перейменувати країну на Республіка Північна Македонії відкриває перед нею двері на шляху до міжнародних організацій, заявили в НАТО, ЄС та США. Греція також вітає це рішення.
Парламент Македонії запустив процедуру зміни назви країни

Парламент Македонії запустив процедуру зміни назви країни 20.10.2018

Рішення парламенту Македонії відкриває шлях для внесення змін до конституції. Врегулювання тривалої суперечки з Грецією щодо назви країни уможливить Македонії вступ до ЄС та НАТО.
Прем'єр Македонії пропонує поступки націоналістам за зміну назви країни

Прем'єр Македонії пропонує поступки націоналістам за зміну назви країни 15.10.2018

Прем'єр Македонії Зоран Заєв натякає на амністію для опозиції в обмін на підтримку націоналістами зміни назви країни.
Угода щодо зміни назви Македонії: що тепер?

Угода щодо зміни назви Македонії: що тепер? 01.10.2018

Більшість македонців підтримали зміну назви країни на референдумі, але його результат підірвала низька явка. Попри це прем'єр-міністр Зоран Заєв вирішив рухатись далі. Якими можуть бути наступні кроки?
На Заході привітали результати референдуму в Македонії

На Заході привітали результати референдуму в Македонії 01.10.2018

На Заході привітали результати референдуму в Македонії, де, попри низьку явку, виборці підтримали зміну назви та євроінтеграцію країни.
Македонський парламент ратифікував угоду про зміну назви країни

Македонський парламент ратифікував угоду про зміну назви країни 20.06.2018

Македонські законодавці ратифікували угоду з Афінами, згідно з якою країну мають перейменувати на Республіка Північна Македонія.

Президент Македонії відкинув домовленість із Грецією щодо назви

Президент Македонії відкинув домовленість із Грецією щодо назви 13.06.2018

Гьорге Іванов заявив, що не допустить легалізації домовленості з Афінами щодо нової назви Колишньої Югославської Республіки Македонія.
Прем'єр Македонії заявляє про близький компроміс з Грецією щодо назви країни

Прем'єр Македонії заявляє про близький компроміс з Грецією щодо назви країни 17.05.2018

Прем'єр-міністр Македонії Зоран Заєв заявив про шанс на швидке врегулювання суперечки між Афінами та Скоп'є щодо назви країни. Утім, його грецький колега Алексіс Ципрас радить не поспішати.

Болгарія та Македонія уклали історичну угоду щодо етнічно-територіальних суперечок

Болгарія та Македонія уклали історичну угоду щодо етнічно-територіальних суперечок 01.08.2017

Прем'єр-міністр Болгарії Бойко Борисов та керівник уряду Македонії Зоран Заєв підписали історичну двосторонню угоду. Документ покликаний покласти край двостороннім суперечкам на етнічному та територіальному ґрунті.
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