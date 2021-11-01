Зоран Заєв - північномакедонський політик. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Зоран Заєв".

Північномакедонський політик Зоран Заєв був прем'єр-міністром Північної Македонії з травня 2017 до січня 2020 року. У серпні 2020 року Зоран Заєв знову очолив уряд Північної Македонії. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.