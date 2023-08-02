  1. Перейти до змісту
  2. Перейти до головного меню
  3. Перейти до інших проєктів DW
Останні відео
У фокусі
Військова допомога Україні
Воєнні злочини в Україні
ПолітикаІталія

Прем'єрка Італії подала до суду на британський рок-гурт

Євгенія Наконечна | Віолетта Чайковська
2 год. тому

Джорджа Мелоні судиться з фронтменом Placebo Браяном Молко за наклеп. Він на концерті в Турині назвав її "фашисткою, расисткою і нацисткою".

https://p.dw.com/p/4Uh9R
Прем'єрка Італії Джорджа Мелоні
Прем'єрка Італії Джорджа МелоніФото: Evan Vucci/AP Photo/picture alliance

Прем'єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні подала 1 серпня до суду за наклеп на вокаліста популярного британського рок-гурту Placebo Браяна Молко, який на концерті в Турині зі сцени назвав її "фашисткою, расисткою та нацисткою", повідомляє італійське видання La Stampa.

Раніше прокуратура Турина відкрила справу за "неповагу до державних інституцій" щодо Молко за його висловлювання на концерті 10 липня. Кримінальний кодекс Італії передбачає штраф від тисячі до п'яти тисяч євро за таке порушення.

Восени 2022 року коаліція правоцентристів здобула впевнену перемогу на виборах в Італії. У жовтні Мелоні сформувала уряд, який у ЗМІ назвали "першим ультраправим урядом в Італії після Другої світової війни". Втім прем'єрка, яка стала першою жінкою на цій посаді, одразу попередила партнерів по коаліції, що будь-яка партія, яка не погоджується з її зовнішньополітичною позицією - проєвропейською та пронатівською - не повинна приєднуватися до уряду.

Читайте також: Мелоні розкритикувала заяви Берлусконі про Україну

21 лютого, напередодні річниці повномасштабної віни Росії проти України, Мелоні відвідала Київ. Тоді вона анонсувала шостий пакет військової допомоги Україні та передачу разом із Францією системи протиповітряної оборони SAMP/T. 

Читайте також: Мелоні: Несправедливий мир не може нав'язуватися Україні

Чому Берлусконі може знову прийти до влади в Італії (02.03.2018)

Пропустити розділ Топтема

Топтема

Вирішується питання щодо обрання районному воєнкому Закарпаття запобіжного заходу та відсторонення від посади.

На Закарпатті військком змушував солдатів будувати його дім

Політика29 хв. тому
Пропустити розділ Більше публікацій DW

Більше публікацій DW

Острів Ітуруп, архівне фото

Чи може Китай загарбати Курильські острови?

Чи може Китай загарбати Курильські острови?

Конфлікти1 серпня 2023 р.
Паспортний контроль в аеропорту Гамбурга

ЄС запроваджує електронні "візи" для країн з безвізом

ЄС запроваджує електронні "візи" для країн з безвізом

Закон і право1 серпня 2023 р.
external

Як зустріли в Батумі лайнер із російськими туристами

Як зустріли в Батумі лайнер із російськими туристами

Конфлікти1 серпня 2023 р.01:46 хв.
Пекарня у Загребі: ціни зазначені і в євро, і в кунах

Як живеться Хорватії після переходу на євро

Як живеться Хорватії після переходу на євро

Економіка1 серпня 2023 р.
external

Дрони знову били по Москві: влучили в башту "Москва-Сіті"

Дрони знову били по Москві: влучили в башту "Москва-Сіті"

Конфлікти1 серпня 2023 р.01:36 хв.
Демонтаж радянського герба зі щита Батьківщини-матері почався 30 липня 2023 року

Як із "Батьківщини-матері" у Києві знімають герб СРСР

Як із "Батьківщини-матері" у Києві знімають герб СРСР

Історія31 липня 2023 р.8 фото
На головну сторінку