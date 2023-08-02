Прем'єрка Італії подала до суду на британський рок-гурт

Джорджа Мелоні судиться з фронтменом Placebo Браяном Молко за наклеп. Він на концерті в Турині назвав її "фашисткою, расисткою і нацисткою".

Прем'єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні подала 1 серпня до суду за наклеп на вокаліста популярного британського рок-гурту Placebo Браяна Молко, який на концерті в Турині зі сцени назвав її "фашисткою, расисткою та нацисткою", повідомляє італійське видання La Stampa .

Раніше прокуратура Турина відкрила справу за "неповагу до державних інституцій" щодо Молко за його висловлювання на концерті 10 липня. Кримінальний кодекс Італії передбачає штраф від тисячі до п'яти тисяч євро за таке порушення.

Восени 2022 року коаліція правоцентристів здобула впевнену перемогу на виборах в Італії. У жовтні Мелоні сформувала уряд, який у ЗМІ назвали "першим ультраправим урядом в Італії після Другої світової війни". Втім прем'єрка, яка стала першою жінкою на цій посаді, одразу попередила партнерів по коаліції, що будь-яка партія, яка не погоджується з її зовнішньополітичною позицією - проєвропейською та пронатівською - не повинна приєднуватися до уряду.

Читайте також: Мелоні розкритикувала заяви Берлусконі про Україну

21 лютого, напередодні річниці повномасштабної віни Росії проти України, Мелоні відвідала Київ. Тоді вона анонсувала шостий пакет військової допомоги Україні та передачу разом із Францією системи протиповітряної оборони SAMP/T.

Читайте також: Мелоні: Несправедливий мир не може нав'язуватися Україні