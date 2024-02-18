Прем'єрка Данії: Ми передали Україні всю артилерію

За словами Метте Фредеріксен, Європа робить недостатньо для підтримки Києва. Данія передала Україні "всю свою артилерію", наголосила вона.

Європа має посилити військову підтримку України, яка терміново потребує боєприпасів. Таку заяву зробила прем'єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен у неділю, 18 лютого, під час подіумної дискусії на Мюнхенській конференції з безпеки (MSC).

"Нам потрібно подбати про те, щоб у суботу (24 лютого 2024-го - Ред.), коли ця війна триватиме вже два роки, Україна отримала більше постачань", - цитує главу уряду данське онлайн-видання Jyllands-Posten.

Фредеріксен уточнила, що має на увазі боєприпаси, артилерію, ракети дальнього радіусу дії, дрони та посилення підтримки в рамках коаліції щодо забезпечення Києва винищувачами F-16. За її словами, європейські країни "повинні в короткостроковій перспективі надати Україні те, що їй потрібно, щоб у довгостроковій перспективі можна було вітати Україну в ЄС і в НАТО".

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Заклик віддати Україні зброю зі складів у Європі

Як пише Jyllands-Posten, Фредеріксен вважає, що Європа робить недостатньо для підтримки України: "Вона підкреслює, що на складах різних країн лежить багато боєприпасів та інших речей".

"Зі свого боку, Данія передала всю свою артилерію. Друзі, мені шкода це говорити, але в Європі ще є боєприпаси на складах, - цитує видання прем'єрку Данії. - Не йдеться про виробництво, адже зброя у нас є. У нас є боєприпаси і засоби ППО, які наразі нам не потрібні. Їх нам треба передати Україні".