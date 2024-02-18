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ПолітикаУкраїна

Прем'єрка Данії: Ми передали Україні всю артилерію

Олександр Куницький
18 лютого 2024 р.

За словами Метте Фредеріксен, Європа робить недостатньо для підтримки Києва. Данія передала Україні "всю свою артилерію", наголосила вона.

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Прем'єрка Данії Метте Фредеріксен
Метте Фредеріксен на Мюнхенській конференції з безпеки Фото: THOMAS KIENZLE/AFP/Getty Images

Європа має посилити військову підтримку України, яка терміново потребує боєприпасів. Таку заяву зробила прем'єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен у неділю, 18 лютого, під час подіумної дискусії на Мюнхенській конференції з безпеки (MSC).

"Нам потрібно подбати про те, щоб у суботу (24 лютого 2024-го - Ред.), коли ця війна триватиме вже два роки, Україна отримала більше постачань", - цитує главу уряду данське онлайн-видання Jyllands-Posten. 

Фредеріксен уточнила, що має на увазі боєприпаси, артилерію, ракети дальнього радіусу дії, дрони та посилення підтримки в рамках коаліції щодо забезпечення Києва винищувачами F-16. За її словами, європейські країни "повинні в короткостроковій перспективі надати Україні те, що їй потрібно, щоб у довгостроковій перспективі можна було вітати Україну в ЄС і в НАТО".

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Заклик віддати Україні зброю зі складів у Європі

Як пише Jyllands-Posten, Фредеріксен вважає, що Європа робить недостатньо для підтримки України: "Вона підкреслює, що на складах різних країн лежить багато боєприпасів та інших речей".

"Зі свого боку, Данія передала всю свою артилерію. Друзі, мені шкода це говорити, але в Європі ще є боєприпаси на складах, - цитує видання прем'єрку Данії. - Не йдеться про виробництво, адже зброя у нас є. У нас є боєприпаси і засоби ППО, які наразі нам не потрібні. Їх нам треба передати Україні".

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