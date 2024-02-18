Не можемо чекати: Боррель закликав прискорити допомогу Києву

Глава європейської дипломатії дорікнув ЄС у тому, що він часто вагався в наданні Києву нових озброєнь. Тепер же часу для очікування не залишається: ситуація на війні може вирішитися за три місяці, вважає Боррель.

Верховний представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель закликав учасників Мюнхенської безпекової конференції прискорити постачання озброєнь Україні, тому що часу для очікування вже не залишається. Виступаючи на круглому столі в рамках конференції в неділю, 18 лютого, він заявив, що війна може бути вирішена на полі бою протягом трьох місяців.

"Кожен європеєць має розуміти, що ми перебуваємо в ситуації війни", - заявив глава європейської дипломатії. За його словами, ситуація в Україні, де Росія нещодавно здобула одну зі своїх найбільших перемог з весни минулого року, "вимагає від нас спільної роботи, швидшої та якіснішої", а також бути "набагато більш рухливими та прямими".

Боррель наголосив, що в питаннях постачання нових типів озброєння Києву Євросоюз "занадто часто" вагався, побоюючись ескалації конфлікту, а якби він діяв рішучіше, то ситуація на полі бою могла б розвиватися по-іншому.

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"Через три місяці все вирішиться на військовому фронті. Ми не можемо сказати "давайте почекаємо і подивимося, що станеться на європейських виборах" або "ми хочемо більше деталей"... Ми перебуваємо в іншому політичному вимірі", - наголосив верховний представник ЄС із закордонних справ.

Нагадаємо, нещодавно видання CNN з посиланням на американських розвідників писало, що війна Росії проти України триватиме ще щонайменше два роки, а новий контрнаступ ЗСУ відбудеться не раніше 2025 року.