Прем'єр Грузії підтримав імпічмент президентки країни

Прем'єр-міністр Грузії Іраклій Гарібашвілі підтримав імпічмент президентки країни Саломе Зурабішвілі. Про це він заявив у понеділок, 4 вересня, на засіданні уряду.

"Рішення про імпічмент було абсолютно виправданим", - цитує Гарібашвілі агенція "Інтерфакс". Прем'єр Грузії звинуватив Зурабішвілі у "демонстративному порушенні конституції" через її непогоджені урядом візити в Європу на підтримку надання країні статусу кандидата на вступ у ЄС. "У нашій конституції записано, що зовнішню та внутрішню політику проводить уряд Грузії, який може в деяких випадках доручити президенту виконати цю функцію", - переконаний Гарібашвілі.

Місяць тому, зазначив він, Зурабішвілі звернулася до уряду щодо візитів до країн Європи, але їй було відмовлено через заяви грузинської президентки. "Кілька місяців тому Зурабішвілі публічно заявила, що керівництво Грузії не виконує зобов'язань для набуття статусу щодо вступу до Євросоюзу. Вона заявила і про те, що торік Грузія не була гідна набути цього статусу. Після подібних заяв було б неправильним делегування президентці будь-яких повноважень", - сказав він.

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Процедура імпічменту для Зурабішвілі

Минулого тижня правляча партія "Грузинська мрія" запустила процедуру імпічменту Зурабішвілі. Втім, для завершення імпічменту необхідна підтримка 100 парламентарів. "Грузинська мрія" немає такої кількості, тож без голосів радикальної опозиції немає перспективи довести процедуру імпічменту до кінця.

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За конституцією Грузії, президентка може робити візити за кордон за умови їхнього погодження урядом. 31 серпня Зурабішвілі відвідала Берлін, де зустрілася з президентом Німеччини Франком-Вальтером Штайнмаєром (Frank-Walter Steinmeier), а згодом - з президентом Європейської Ради Шарлем Мішелем. Обидва ці візити уряд не погодив, як і візити в Україну 22-24 серпня, у Швейцарію та Болгарію у вересні, у Польщу, Бельгію та Данію в жовтні, а також в Об'єднані Арабські Емірати (ОАЕ), Чехію та Ізраїль в грудні.

Зурабішвілі стала президенткою Грузії в 2018 році. Строк її повноважень спливає восени 2024 року.