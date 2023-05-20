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Президентка Грузії оголосила бойкот авіакомпанії Airzena через рейси в РФ
Президентка Грузії Саломе ЗурабішвіліФото: Michele Tantussi/REUTERS
ПолітикаГрузія

Президентка Грузії бойкотує авіакомпанію через рейси в РФ

Валерій Сааков
1 год. тому

Авіакомпанія Airzena пропонує рейси до РФ попри негативне ставлення до цього "дуже значної" частини населення Грузії, переконана грузинська президентка Саломе Зурабішвілі.

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Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі вкотре висловила негативне ставлення до відновлення прямого авіасполучення з РФ і оголосила про бойкот грузинській авіакомпанії Georgian Airways, яка почала проводити рейси в Росію. Відповідну заяву очільниця грузинської держави зробила в суботу, 20 травня, на брифінгу в Тбілісі.

"Я оголошую бойкот авіакомпанії Airzena (Georgian Airways)", - заявила Зурабішвілі, цитує "Інтерфакс".

Заклик до громадян теж бойкотувати авіаперевізника

Вона також закликала громадян приєднатися до бойкоту. За словами Зурабішвілі, авіакомпанію цікавить тільки збагачення, і зараз вона "хоче використати цю нову реальність, яка неприйнятна для дуже значної частини нашого населення".

"Я буду утримуватися від використання борту доти, доки він буде в руках цієї авіакомпанії", - сказала президентка Грузії.

Нагадаємо, починаючи з 17 травня між Грузією та РФ курсують прямі авіарейси. До перевезень допущені вже три авіакомпанії - російські авіаперевізники Azimuth Airlines та Red Wings і грузинська авіакомпанія Georgian Airways.

Укази Путіна

Цьому передувало підписання 10 травня президентом РФ Володимиром Путіним указів про скасування візового режиму для громадян Грузії з 15 травня і про зняття заборони на повітряні перевезення з РФ у Грузію, що діяла з 2019 року.

Раніше президентка Грузії Саломе Зурабішвілі піддала критиці цей указ, наголосивши, що відновлення прямого авіасполучення є неприйнятним, доки РФ веде війну в Україні й окупує частину території Грузії.

Зі свого боку, ЄС закликав Грузію не впускати технічно "ненадійні літаки" з РФ і приєднатися до європейських санкцій проти Москви у сфері авіасполучення.

Попри ці заклики, 19 травня в Грузії вперше за чотири роки сів російський літак. Рейс зустріли протестом.

Що чекає Грузію після масових протестів - "Європа у фокусі"

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