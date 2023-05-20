Президентка Грузії бойкотує авіакомпанію через рейси в РФ

Авіакомпанія Airzena пропонує рейси до РФ попри негативне ставлення до цього "дуже значної" частини населення Грузії, переконана грузинська президентка Саломе Зурабішвілі.

Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі вкотре висловила негативне ставлення до відновлення прямого авіасполучення з РФ і оголосила про бойкот грузинській авіакомпанії Georgian Airways, яка почала проводити рейси в Росію. Відповідну заяву очільниця грузинської держави зробила в суботу, 20 травня, на брифінгу в Тбілісі.

"Я оголошую бойкот авіакомпанії Airzena (Georgian Airways)", - заявила Зурабішвілі, цитує "Інтерфакс".

Заклик до громадян теж бойкотувати авіаперевізника

Вона також закликала громадян приєднатися до бойкоту. За словами Зурабішвілі, авіакомпанію цікавить тільки збагачення, і зараз вона "хоче використати цю нову реальність, яка неприйнятна для дуже значної частини нашого населення".

"Я буду утримуватися від використання борту доти, доки він буде в руках цієї авіакомпанії", - сказала президентка Грузії.

Нагадаємо, починаючи з 17 травня між Грузією та РФ курсують прямі авіарейси. До перевезень допущені вже три авіакомпанії - російські авіаперевізники Azimuth Airlines та Red Wings і грузинська авіакомпанія Georgian Airways.

Укази Путіна

Цьому передувало підписання 10 травня президентом РФ Володимиром Путіним указів про скасування візового режиму для громадян Грузії з 15 травня і про зняття заборони на повітряні перевезення з РФ у Грузію, що діяла з 2019 року.

Раніше президентка Грузії Саломе Зурабішвілі піддала критиці цей указ, наголосивши, що відновлення прямого авіасполучення є неприйнятним, доки РФ веде війну в Україні й окупує частину території Грузії.

Зі свого боку, ЄС закликав Грузію не впускати технічно "ненадійні літаки" з РФ і приєднатися до європейських санкцій проти Москви у сфері авіасполучення.

Попри ці заклики, 19 травня в Грузії вперше за чотири роки сів російський літак. Рейс зустріли протестом.