Президентка Грузії бойкотує авіакомпанію через рейси в РФ
Валерій Сааков
1 год. тому
Авіакомпанія Airzena пропонує рейси до РФ попри негативне ставлення до цього "дуже значної" частини населення Грузії, переконана грузинська президентка Саломе Зурабішвілі.
https://p.dw.com/p/4Rc5A
Реклама
Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі вкотре висловила негативне ставлення до відновлення прямого авіасполучення з РФ і оголосила про бойкот грузинській авіакомпанії Georgian Airways, яка почала проводити рейси в Росію. Відповідну заяву очільниця грузинської держави зробила в суботу, 20 травня, на брифінгу в Тбілісі.
Заклик до громадян теж бойкотувати авіаперевізника
Вона також закликала громадян приєднатися до бойкоту. За словами Зурабішвілі, авіакомпанію цікавить тільки збагачення, і зараз вона "хоче використати цю нову реальність, яка неприйнятна для дуже значної частини нашого населення".
"Я буду утримуватися від використання борту доти, доки він буде в руках цієї авіакомпанії", - сказала президентка Грузії.
Нагадаємо, починаючи з 17 травня між Грузією та РФ курсують прямі авіарейси. До перевезень допущені вже три авіакомпанії - російські авіаперевізники Azimuth Airlines та Red Wings і грузинська авіакомпанія Georgian Airways.
Раніше президентка Грузії Саломе Зурабішвілі піддала критиці цей указ, наголосивши, що відновлення прямого авіасполучення є неприйнятним, доки РФ веде війну в Україні й окупує частину території Грузії.
Зі свого боку, ЄС закликав Грузію не впускати технічно "ненадійні літаки" з РФ і приєднатися до європейських санкцій проти Москви у сфері авіасполучення.