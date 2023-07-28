Президентка Грузії вітає протест через круїзний лайнер з РФ

До Батумі з Сочі зайшов круїзний лайнер з російськими туристами. Грузини влаштували акції протесту.

Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі в п'ятницю, 28 липня, підтримала демонстрації проти прибуття до Батумі круїзного лайнера з РФ, назвавши його "російською провокацією".

"Пишаюся тим, що наш народ мирно протестує проти останньої російської провокації - російський круїзний лайнер відвідує грузинський порт Батумі, поки (президент РФ Володимир. - Ред.) Путін блокує поставки зерна та перешкоджає вільному судноплавству в Чорному морі", - написала вона в Twitter і додала, що безпека Чорного моря - життєво важлива для Грузії, України та Європейського союзу.

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Напередодні, 27 липня, до грузинського порту Батумі з російського Сочі зайшов круїзний лайнер Astoria Grande, на борту якого перебували сотні російських туристів. В Агентстві морського транспорту Грузії заявили, що судно зареєстроване на Сейшельських островах і не перебуває під міжнародними санкціями.

На знак протесту грузини організували мітинг. Вони принесли плакати з написами: "Русский корабль, иди на **й", "Абхазія - це Грузія", "Росія - окупант", "Покиньте нашу країну".

У відповідь частина туристів демонструвала образливі жести та вивішувала російський прапор учасникам акції з палуби. Деякі росіяни заперечували окупацію, а один турист зізнався, що відвідував Абхазію, що є порушенням грузинського законодавства.

Зрештою на тлі мітингу судно ввечері залишило порт Батумі раніше запланованого. Згодом у керівній партії Грузії розкритикували протест.

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