Кількість авіарейсів між Москвою та Тбілісі збільшують

Авіакомпанії "Азимут" і Georgian Airways збільшують кількість рейсів, що виконуються між Москвою та Тбілісі, до 24 на тиждень.

Російська авіакомпанія "Азимут" і грузинська Georgian Airways збільшують частоту польотів між Москвою та Тбілісі.

Раніше обидва авіаперевізники здійснювали по сім рейсів щотижня. Починаючи з 5 липня "Азимут" виконуватиме 14 рейсів - по два на день. "Наразі рейси виконуються щоранку, а з 5 липня в розкладі з'явиться рейс із вильотом у вечірній час", - ідеться в повідомленні на сайті компанії.

Georgian Airways почала продавати квитки на додаткові рейси, що виконуватимуться щопонеділка, щочетверга та щонеділі, але поки що офіційно не оголошувала про нововведення, повідомляє в неділю, 2 липня, "Эхо Кавказа".

Таким чином, частота польотів між Москвою та Тбілісі збільшується до 24 рейсів на тиждень.

Відновлення авіасполучення між РФ і Грузією

19 травня у Грузії вперше з 2019 року приземлився російський пасажирський літак. Це сталося після скасування президентом РФ Володимиром Путіним заборони на польоти між двома країнами. Цю подію грузинські активісти зустріли протестом на летовищі, під час якого затримали кількох учасників акції.

Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі відреагувала на прибуття рейсу з РФ, назвавши його "небажаним". "Попри спротив грузинського народу, Росія приземлила свій небажаний рейс у Тбілісі", - написала вона у Twitter. 20 травня Зурабішвілі оголосила бойкот авіакомпанії Georgian Airways і закликала громадян приєднатися до нього.

Європейський Союз закликав Грузію не впускати технічно "ненадійні літаки" з РФ і приєднатися до європейських санкцій проти Москви у сфері авіасполучення.

У зв'язку з відновленням авіарейсів між Росією та Грузією Україна запровадила санкції проти Georgian Airways та його генерального директора Тамаза Гаїашвілі з 1 липня.