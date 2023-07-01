Зеленський затвердив наступний пакет санкцій РНБО

Уведені в дію обмежувальні заходи РНБО стосуються 290 юридичних та 190 фізичних осіб одразу з кількох країн. Під санкціями опинився й грузинський авіаперевізник.

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Президент України Володимир Зеленський увів в дію рішення РНБО щодо запровадження санкцій проти понад 290 юридичних і 190 фізичних осіб одразу з кількох країн. Відповідний указ глава української держави підписав у суботу, 1 липня.

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"Увести в дію рішення Ради національної безпеки й оборони України від 1 липня 2023 року "Про застосування та внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)", - ідеться в указі.

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Під санкціями опинилися понад 190 фізичних осіб, серед яких директор грузинської авіакомпанії Georgian Airways Тамаз Гаїашвілі. Сам авіаперевізник, якому раніше оголосила бойкот президентка Грузії Саломе Зурабішвілі, також потрапив у підсанкційний список.

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Загалом у списку понад 290 юридичних осіб, зареєстрованих у Росії, Білорусі, Казахстані, Грузії та Кіпрі. Серед російських компаній санкції запроваджено проти підприємств, близьких до російського військово-промислового комплексу. Зокрема, в підсанкційному переліку опинилися "Авіаремонт", "Науково-дослідний інститут сталі", а також "Ростовський оптико-механічний завод".

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З білоруських юросіб під санкціями РНБО опинився "Науково-виробничий центр багатофункціональних безпілотних комплексів" Національної академії наук Білорусі, а також низка акціонерних підприємств.