У Грузії запустили процедуру імпічменту президентки

Процедуру імпічменту Саломе Зурабішвілі запустила правляча партія "Грузинська мрія" через її непогоджені урядом візити в Європу на підтримку надання країні статусу кандидата на вступ у ЄС.

Правляча партія "Грузинська мрія" запускає процедуру імпічменту президентки Грузії Саломе Зурабішвілі через її візити до Європи "на підтримку надання країні статусу кандидата на вступ у Європейський Союз", неузгоджені з урядом. Про це оголосив лідер партії Іраклій Кобахідзе, пише у п'ятницю, 1 вересня, "Ехо Кавказу".

У разі підтримки цього рішення 100 депутатами Зурабішвілі оголосять імпічмент. Утім у "Грузинської мрії" немає такої кількості.

"Для завершення імпічменту необхідна підтримка 100 парламентарів, і тому без голосів радикальної опозиції у нього немає перспективи виконання. Незважаючи на це, на засіданні політради партії ми ухвалили рішення ініціювати процедуру імпічменту президентки Грузії", - заявив Кобахідзе.

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Він назвав візити Зурабішвілі в Європу "грубим порушенням конституції", "контпродуктивними" та такими, що можуть завадити здобуттю Грузією статусу кандидата на вступ до ЄС.

За конституцією Грузії, президентка може здійснювати візити за кордон за умови їхнього погодження урядом. Вчора Зурабішвілі відвідала Берлін, де зустрілася з президентом Німеччини Франком-Вальтером Штайнмаєром (Frank-Walter Steinmeier), а сьогодні в неї запланована зустріч у Брюсселі з президентом Європейської Ради Шарлем Мішелем. Обидва ці візити уряд не погодив, як і візити в Україну 22-24 серпня, у Швейцарію та Болгарію у вересні, у Польщу, Бельгію та Данію в жовтні, а також в Об'єднані Арабські Емірати (ОАЕ), Чехію та Ізраїль в грудні.

Зурабішвілі стала президенткою Грузії в 2018 році. Строк її повноважень закінчується восени 2024 року.

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