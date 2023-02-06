Права, радикальна, успішна: партії АдН - 10 років

"Альтернатива для Німеччини" святкує десятирічний ювілей. За цей час із партії євроскептиків вона перетворилася на партію із сильними правоекстремістськими настроями. Тепер АдН прагне увійти до уряду.

Правопопулістській партії "Альтернатива для Німеччини" (АдН) є що святкувати у десяту річницю свого створення 6 лютого: з 2017 року АдН засідає у Бундестазі та у 15-ти із 16-ти земельних парламентів. За опитуваннями, наразі АдН має 13-відсотковий рейтинг схвалення виборців; у деяких східних землях Німеччини він набагато вищий.

"Альтернатива для Німеччини" перетворилася з "квазіпрофесійної на абсолютно крайньо-праву партію", яка сьогодні є "екстремістською, антисемітською та частково расистською", каже політологиня Урсула Мюнх (Ursula Münch) в інтерв'ю DW.

На початку свого існування партія була скептично налаштована щодо євро, сильно критикуючи політику порятунку загальноєвропейської валюти, яку проводила канцлерка Анґела Меркель (Angela Merkel). У вересні 2012 року з'явилася "Виборча альтернатива-2013" - як попередниця АдН. А біля джерел створення "Альтернативи для Німеччини" стояли професор економіки Бернд Люке (Bernd Lucke), журналіст Конрад Адам (Konrad Adam) та колишній член партії Християнсько-демократичний союз (ХДС) Александер Ґауланд (Alexander Gauland).

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Офіційним днем створення партії вважається 6 лютого 2013 року. "Відтоді АдН почала постійно бути присутньою в німецькій партійній системі, у якій раніше гостро не вистачало ліберально-консервативної сили", - написала співголова правопопулістської партії Аліс Вайдель (Alice Weidel) у відповідь на запит DW. Навколо "Альтернативи для Німеччини" зібралися люди з правими поглядами, для яких праві партії-вигнанки, що відкололися, були надто радикальними і які відвернулися від християнських демократів.

Засновники АдН: Бернд Люке (л), Конрад Адам (ц) и Александер Ґауланд Фото: Marc Tirl/dpa/picture alliance

Спершу в АдН було три течії: економічно-ліберальна, національно-консервативна та правопопулістська. Двоє із трьох засновників уже давно відвернулися від партії. Часта зміна керівництва - одна з характерних рис АдН. Це "переважно роз'єднана партія, якій доводиться знову і знову вести боротьбу між керівництвом та рядовими членами", - каже політологиня Мюнх в інтерв'ю DW.

АдН починала з ринково-ліберальної економічної програми. Радикалізація партії розпочалася, коли у 2015 році сотні тисяч людей утікали до Німеччини, рятуючись від війни у Сирії. Згодом засновник "Альтернативи для Німеччини" Александер Ґауланд назвав цей період подарунком для партії. Тон щодо уряду Анґели Меркель ставав дедалі різкішим. Наприклад, тодішня лідерка партії Фрауке Петрі (Frauke Petry) виступала за те, щоб не допустити перетину кордону біженцями, якщо буде потрібно, силою зброї. Кілька років тому Петрі також залишила лави партії.

Від економічно-ліберальної - до правої та ультраправої

На початку червня 2018 тодішній лідер парламентської фракції партії Александер Ґауланд зробив провокаційну заяву про період націонал-соціалізму під час виступу з промовою на загальнонімецькому з'їзді молодіжної організації АдН - "Молода альтернатива". "Гітлер і нацисти - лише темна плямка (дослівно: "Vogelschiss" - "пташиний послід". - Ред.) у більш ніж тисячолітній успішній історії Німеччини. У нас славна історія і вона, дорогі друзі, тривала довше, ніж ці прокляті дванадцять років", - заявив він.

Слова Ґауланда викликали обурення в Німеччині - представники більшості політичних партій звинуватили його в спробі применшити серйозність націонал-соціалізму. Але Урсула Мюнх вважає, що саме такі висловлювання принесли успіх АдН у виборців. "Радикальні заяви добре сприймаються певною частиною населення. Відповідно до гасла: таке все ще можна говорити!" - пояснює політологиня.

Александер Ґауланд на загальнонімецькому з'їзді молодіжного крила АдН - "Молодої альтернативи", 2018 рік Фото: picture-alliance/dpa/A. Prautzsch

Подібні висловлювання привернули увагу органів безпеки Німеччини. Федеральне відомство з охорони конституції (BfV) у березні 2021 року надало АдН статус "підозрюваної у правоекстремістських устремліннях", відкривши тим самим можливість для нагляду за діяльністю партії з боку спецслужб. А правонаціоналістичне об'єднання АдН "Крило" було оголошено правоекстремістським публічно - про це у березні 2020 року заявив голова BfV Томас Гальденванґ (Thomas Haldenwang).

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Відтоді спецслужби розпочали офіційне спостереження за "Крилом", що, зокрема, дозволяє проведення розслідувань під прикриттям та прослуховування телефонних розмов. Аліс Вайдель в інтерв'ю DW назвала це "кричущою інструменталізацією служби внутрішньої розвідки". Політологиня Урсула Мюнх своєю чергою згодна з думкою BfV - за її словами, АдН, "за великим рахунком, перетворилася на правоекстремістську партію".

Інститут дослідження громадської думки infratest dimap до 10-річчя створення АдН провів опитування населення, намагаючись дізнатися, як сприймають партію жителі Німеччини. Три чверті респондентів (75 відсотків) вважають, що АдН недостатньо дистанціюється від крайньо-правих поглядів.

"Альтернатива для Німеччини" - партія чоловіків

На сьогодні АдН налічує приблизно 80 тисяч членів. Понад 80 відсотків із цього числа - чоловіки. Репрезентативне онлайн-опитування, проведене Фондом Бертельсмана влітку 2020 року, засвідчило, що 29 відсотків виборців АдН дотримуються крайньо-правих поглядів. Згідно з опитуванням, ксенофобія, антисемітизм і схильність до авторитарних режимів набагато більш поширені серед виборців АдН, ніж серед прихильників інших партій.

Ці уподобання яскраво відбиті у відношенні АдН до жорстокої агресивноївійни проти України, яку вже майже рік веде Росія. Співголова партії Аліс Вайдель виступає проти запровадження санкцій щодо Росії та ймовірної передачі Володимира Путіна під трибунал за звинуваченням у воєнних злочинах. АдН від початку не підтримувала постачання зброї в Україну, називаючи їх "розпалюванням війни". Рішення Німеччини постачати Україні танки Leopard Вайдель вважає "катастрофічним рішенням".

Результати проведеного infratest dimap опитування свідчать, що на сході та заході Німеччини по-різному ставляться до позиції АдН щодо війни РФ проти України. Лише 13 відсотків західних німців схвалюють "розуміння" позиції Росії, яке регулярно демонструє "Альтернатива для Німеччини". У східній частині країни це число майже вдвічі більше - 25 відсотків.

Мета АдГ: з опозиції - до уряду

"Альтернатива для Німеччини" ще жодного разу не була у складі уряду, але партія наполегливо і вперто прагне влади. Досягти цієї мети на федеральному рівні АдН навряд чи зможе, але шанс увійти до земельних урядів на сході Німеччини АдН має. Адже у цій частині країни вона регулярно отримує на виборах понад 20 відсотків - особливо у сільських та віддалених регіонах. За соцопитуваннями, "Альтернатива для Німеччини" навіть є найсильнішою партією у двох східних землях ФРН - Саксонії та Тюрингії. У 2024 році там - і у Бранденбурзі, що знаходиться неподалік, - відбудуться вибори.

Аліса Вайдель сподівається, що АдН увійде до складу земельних урядів на сході ФРН Фото: Kay Nietfeld/dpa/picture alliance

Співголова АдН Аліс Вайдель сподівається скористатися цим шансом: "Участь у формуванні урядів буде наступним логічним кроком", - каже вона DW. Вайдель також висловлює сподівання, що партнером по коаліції може стати Християнсько-демократичний союз. Однак консерватори вже заявили, що про такі коаліції не може бути й мови, - про це йдеться навіть у резолюції партійної конференції.

Десяту річницю від дня створення партії "Альтернатива для Німеччини" відзначить 6 лютого у містечку Кенігштайн неподалік Франкфурта-на-Майні. Громадські активісти та противники партії планують організувати протест проти ювілейного заходу. АдН - це "велика загроза демократії", пишуть організатори акції.

Урсула Мюнх по-іншому оцінює ювілей правих популістів. На її думку, це свідчить про стабільність німецької демократії. Наша парламентська система, каже німецька політологиня, - це протилежність тому, у чому її звинувачують АдН та інші екстремісти, називаючи її "закритою елітною системою". Той факт, що "Альтернатива для Німеччини" існує в німецькому політичному полі протягом десяти років, також означає "динамізм нашої партійної системи".