 Вихід з ЄС і проти локдаунів: передвиборча програма правопопулістів у ФРН | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 11.04.2021

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

Вихід з ЄС і проти локдаунів: передвиборча програма правопопулістів у ФРН

В ухваленій на з'їзді передвиборчій програмі правопопулістська "Альтернатива для Німеччини" вимагає, серед іншого, виходу ФРН з Євросоюзу.

Делегати з'їзду Альтернативи для Німеччини

Делегати з'їзду "Альтернативи для Німеччини"

Німецька правопопулістська партія "Альтернатива для Німеччини" (АдН) на партійному з'їзді, що завершився у неділю, 11 квітня, у Дрездені, ухвалила програму, з якою піде на вибори до Бундестагу, що мають відбутися у вересні цього року. Утім, на дводенному форумі партія не змогла визначитися із кандидатами, які очолять партійний список на виборах.

Читайте також: У Німеччині більшість прихильників правопопулістів вважає COVID змовою

Ухвалена одностайно делегатами з'їзду програма рясніє радикальними вимогами. При цьому делегати значно загострили деякі формулювання порівняно з проєктом, внесеним керівництвом партії. Зокрема, значна більшість делегатів висловилася за вихід Німеччини з Євросоюзу. "Ми вважаємо необхідним вихід Німеччини з Європейського Союзу та заснування нової європейської економічної спільноти та спільноти за інтересами", - йдеться у програмі, цитує інформагенція AFP.

Посилення антиміграційного курсу

Ще одна радикальна вимога партії, яку проштовхнуло радикальне крило політсили, -  заборона на возз'єднання сімей для біженців. Серед інших пунктів - повернення контролю та "фізичних бар'єрів" на кордонах Німеччини, а також вже відомі вимоги АдН - загальнонаціональні референдуми, відмова від євро, заборона мінаретів та підтримка традиційних родин.

Читайте також: "Альтернатива для Німеччини: праві популісти у руслі Кремля

В ухваленій резолюції щодо політики протидії поширенню коронавірусної інфекції правопопулісти вимагають завершення локдауну та закидають німецькому уряду насаджування "політики страху". Партія також відкидає "непрямий" примус до вакцинації та тестування на коронавірус і висловилася проти обовя'зкового носіння захисних масок.

Питання двох кандидатів, які очолять список партії на виборах, вирішили з'ясувати до кінця травня шляхом голосування серед членів політсили. Одним з них вочевидь стане співголова партії Тіно Крупалла (Tino Chrupalla).

На попередніх виборах до Бундестагу в 2017 році АдН набрала 12,6 відсотка голосів. Це - третій результат після консерваторів та соціал-демократів. Досить сильними є позиції АдН у східнонімецьких землях. Партія відома також своїми тісними зв'язками з Росією.

Великі німецькі партії відкидають можливість коаліції з правопопулістами.

Дивитись відео 01:13

Протести проти "Альтернативи для Німеччини" після виборів до Бундестагу (24.09.2017)

Також за темою

Kombobild | Logo des BfV und der AfD

Правопопулістську партію "Альтернатива для Німеччини" візьмуть під нагляд 03.03.2021

Правоохоронні органи зібрали численні дані щодо ймовірного порушення "Альтернативою для Німеччини" демократичних засад ФРН. Нагляду за депутатами від АдН поки не буде.

Berlin | 191. Sitzung des Deutschen Bundestags

Правопопулісти з АдН вибачаються за інциденти в Бундестазі 20.11.2020

Запрошені депутатами правопопулістської партії "Альтернатива для Німеччини" до Бундестагу 18 листопада гості поводилися нецивілізовано, визнали в партії.

Deutschland Berlin | Proteste gegen Coronamaßnahmen

Коли відвідувачі чіпляються до міністрів: чи безпечно в німецькому Бундестазі 20.11.2020

На запрошення правопопулістів з "Альтернативи для Німеччини" до німецького Бундестагу пройшли відвідувачі, які чіплялися до депутатів і міністрів та знімали це на камеру. Наскільки парламент ФРН - безпечне місце?

Реклама

Докладно

Президент України Володимир Зеленський відвідав Донбас 8 квітня

Путін хоче змусити Україну капітулювати

Загостренням ситуації на Донбасі Кремль намагається змусити Зеленського підписати "новий мир", вважає Сергій Руденко.  

Brasilien Paraná | Wälder | Abholzung

Незаконна вирубка дерев у Києві: як перевірити? (відео)

Весняні зрізання та санітарні чистки дерев в Києві викликають занепокоєння небайдужих українців.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  