Вихід з ЄС і проти локдаунів: передвиборча програма правопопулістів у ФРН

Німецька правопопулістська партія "Альтернатива для Німеччини" (АдН) на партійному з'їзді, що завершився у неділю, 11 квітня, у Дрездені, ухвалила програму, з якою піде на вибори до Бундестагу, що мають відбутися у вересні цього року. Утім, на дводенному форумі партія не змогла визначитися із кандидатами, які очолять партійний список на виборах.

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Ухвалена одностайно делегатами з'їзду програма рясніє радикальними вимогами. При цьому делегати значно загострили деякі формулювання порівняно з проєктом, внесеним керівництвом партії. Зокрема, значна більшість делегатів висловилася за вихід Німеччини з Євросоюзу. "Ми вважаємо необхідним вихід Німеччини з Європейського Союзу та заснування нової європейської економічної спільноти та спільноти за інтересами", - йдеться у програмі, цитує інформагенція AFP.

Посилення антиміграційного курсу

Ще одна радикальна вимога партії, яку проштовхнуло радикальне крило політсили, - заборона на возз'єднання сімей для біженців. Серед інших пунктів - повернення контролю та "фізичних бар'єрів" на кордонах Німеччини, а також вже відомі вимоги АдН - загальнонаціональні референдуми, відмова від євро, заборона мінаретів та підтримка традиційних родин.

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В ухваленій резолюції щодо політики протидії поширенню коронавірусної інфекції правопопулісти вимагають завершення локдауну та закидають німецькому уряду насаджування "політики страху". Партія також відкидає "непрямий" примус до вакцинації та тестування на коронавірус і висловилася проти обовя'зкового носіння захисних масок.

Питання двох кандидатів, які очолять список партії на виборах, вирішили з'ясувати до кінця травня шляхом голосування серед членів політсили. Одним з них вочевидь стане співголова партії Тіно Крупалла (Tino Chrupalla).

На попередніх виборах до Бундестагу в 2017 році АдН набрала 12,6 відсотка голосів. Це - третій результат після консерваторів та соціал-демократів. Досить сильними є позиції АдН у східнонімецьких землях. Партія відома також своїми тісними зв'язками з Росією.

Великі німецькі партії відкидають можливість коаліції з правопопулістами.