 Пожежа у лікарні Запоріжжя: поліція відпрацьовує кілька версій | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 04.02.2021

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Пожежа у лікарні Запоріжжя: поліція відпрацьовує кілька версій

Причинами смертельної пожежі в Запорізькій обласній інфекційній клінічній лікарні можуть бути людський фактор, несправність медичного обладнання, а також підпал.

Пожежа у лікарні в Запоріжжі: поліція відпрацьовує кілька версій

Пожежа у лікарні в Запоріжжі: поліція відпрацьовує кілька версій

Головне управління Національної поліції в Запорізькій області, де у ніч на четвер, 4 лютого, в обласній інфекційній лікарні сталася пожежа, внаслідок якої загинули четверо людей, відпрацьовує кілька версій щодо причин пожежі.

Як повідомляє пресслужба Нацполіції, на теперішній час слідством розглядаються такі версії, як можливі порушення пожежної безпеки, порушення техніки безпеки під час роботи з обладнанням, а також несправність медичного обладнання. Не виключається і підпал, зазначають у поліції.

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Кримінальне провадження розпочато за фактом порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки. Призначено експертизи, за результатами яких поліція спільно з ДСНС встановить причини трагедії.

Своєю чергою, глава МОЗ Максим Степанов, який побував на місці трагедії, повідомив, що причиною пожежі могло стати займання повітряно-кисневої суміші в палаті реанімації.

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 "У зв'язку з чим стався практично вибух? Виходячи з того, що ми почули, - досить швидке поширення вогню, і практично не було можливості врятувати цих людей", - розповів Степанов журналістам у Запоріжжі в четвер. Глава МОЗ наголосив, що необхідно зробити все можливе, щоб не допустити таких трагедій у майбутньому. "Ми почали так швидко рухатися щодо кисневих систем: створення цих кисневих систем, збільшення їх потужностей. І ще у вересні, мені здається, було надано відповідне доручення уряду щодо посилення перевірок із точки зору безпеки, тому що ми розуміємо, що вони вогненебезпечні. Нам необхідно зосередитися, щоб у майбутньому країна не переживала таких трагедій", - наголосив міністр.

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Як повідомлялося, в ніч на 4 лютого в Запорізькій обласній інфекційній клінічній лікарні сталася пожежа - відбувся спалах медичного обладнання в реанімаційному відділенні. Загинули троє пацієнтів, які були на штучній вентиляції легенів, а також лікар-анестезіолог. Від вогню і задимлення постраждали ще двоє медпрацівників лікарні, яких госпіталізовано до місцевого опікового центру.

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