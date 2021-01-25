 Четверо людей загинули під час пожежі в лікарні у Запоріжжі | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 04.02.2021

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Новини

Четверо людей загинули під час пожежі в лікарні у Запоріжжі

У пожежі в Обласній інфекційній клінічній лікарні Запоріжжя загинуло четверо осіб, ще двоє людей постраждали.

Полум'я

Четверо осіб загинули та двоє постраждали внаслідок пожежі в Обласній інфекційній лікарні Запоріжжя. Про це вранці четверга, 4 листопада, повідомили в пресслужбі Державної служби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

У повідомленні зазначається, що пожежа виникла ближче до опівночі 3 лютого на першому поверсі п'ятиповерхової будівлі лікувального корпусу. До гасіння пожежі було залучено 58 рятувальників та 15 одиниць техніки. Загасити полум'я вдалося менше, ніж за годину.

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Пожежа у відділенні для хворих на COVID-19

Голова Запорізької обласної державної адміністрації Олександр Старух повідомив, що вогонь спалахнув у реанімаційному відділенні інфекційної лікарні. "На першому поверсі в реанімації, в одній з палат на 20 квадратних метрів відбулось загоряння. Під час ліквідації було врятовано восьмеро людей, але знайдено чотири тіла: лікарка, молода дівчина 1994 року народження, та троє пацієнтів", - сказав Старух.

За його словами, на першому поверсі перебували люди, що знаходилися на штучній вентиляції легенів, - їх довелося виносити на руках. Всього в корпусі перебувало 29 людей. Восьмеро евакуйованих пацієнтів перевезли до інших лікарень, тому на першому поверсі, де відбулася пожежа, хворих вже не залишилося, але на інших поверхах залишаються люди. За словами Старуха, їхньому життю нічого не загрожує.

Наразі про причини виникнення пожежі нічого не відомо. Влада пообіцяла створити комісію, що з'ясує обставини трагедії. Міністр охорони здоров'я Максим Степанов повідомив на своїй сторінці у Facebook, що вилітає до Запоріжжя "з метою встановлення фактичних обставин трагедії".

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