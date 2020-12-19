Вибух в турецькій лікарні: загинуло дев'ять хворих на COVID-19

У турецькому місті Газіантеп внаслідок вибуху та пожежі в лікарні загинуло дев'ять людей. Про це у суботу, 19 грудня, повідомив міністр охорони здоров'я країни Фахреттін Коджа.

Пожежа виникла внаслідок вибуху кисневого апарату у відділенні інтенсивної терапії приватної університетської лікарні, де перебували хворі на коронавірус. Загиблі були у віці від 56 до 85 років. Повідомляється, що пожежа була швидко ліквідована. Інших пацієнтів відділення перевели до сусідньої лікарні.

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Двом прокурорам провінції було доручено розслідувати причину вибуху, повідомила місцева прокуратура.