 Вибух в турецькій лікарні: загинуло дев′ять хворих на COVID-19 | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 19.12.2020

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Вибух в турецькій лікарні: загинуло дев'ять хворих на COVID-19

В турецькому місті Газіантеп внаслідок вибуху кисневого апарату у відділенні інтенсивної терапії, де перебували хворі на коронавірус, загинуло дев'ять людей.

Поліція та медичний персонал на місці події біля університетської лікарні

Поліція та медичний персонал на місці події біля університетської лікарні

У турецькому місті Газіантеп внаслідок вибуху та пожежі в лікарні загинуло дев'ять людей. Про це у суботу, 19 грудня, повідомив міністр охорони здоров'я країни Фахреттін Коджа.

Пожежа виникла внаслідок вибуху кисневого апарату у відділенні інтенсивної терапії приватної університетської лікарні, де перебували хворі на коронавірус. Загиблі були у віці від 56 до 85 років. Повідомляється, що пожежа була швидко ліквідована. Інших пацієнтів відділення перевели до сусідньої лікарні.

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Двом прокурорам провінції було доручено розслідувати причину вибуху, повідомила місцева прокуратура.

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