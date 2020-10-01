ДБР провело обшуки у посадовців ДСНС через справу про пожежі на Луганщині

Співробітники Луганської обласної прокуратури спільно зі слідчими провели обшуки в Головному управлінні та інших структурних підрозділах Державної служби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС) в Луганській області в рамках справи про службову недбалість, що спричинила тяжкі наслідки під час масштабних пожеж у Луганській області.

Як повідомляється в четвер, 19 листопада, на сайті Державного бюро розслідувань (ДБР), за даними слідства, однією з причин великої кількості жертв під час пожеж було системне розкрадання пального. "Майже у кожному структурному підрозділі вказаного управління за вказівки керівництва були придбані спеціальні технічні засоби - прилади для корекції одометрів автомобілів", - ідеться в повідомленні.

Як підозрюють, систематично проводилися маніпуляції з пробігом спецтехніки, зокрема, завищувався реальний пробіг автомобілів, а паливо розкрадалося. "Таким чином, в управлінні ДСНС не було сформовано належний резерв паливно-мастильних матеріалів, спеціалізована техніка для гасіння пожеж під час виникнення масових пожеж на території області не змогла вчасно виїхати на місця пожежі, що не дало можливості їх оперативної локалізації", - йдеться в повідомленні. У ДБР заявили, що "корупційні дії посадовців призвели до загибелі людей, знищення споруд, будинків і лісових масивів". Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється за фактом службової недбалості, що призвела до тяжких наслідків (ч. 2 ст. 367 КК України).

Нагадаємо, що в липні та жовтні 2020 року в Луганській області, на території, підконтрольній українській владі, відбулися масштабні пожежі, які призвели до людських жертв, знищення приватного майна жителів і вигоряння великих територій лісових масивів.

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