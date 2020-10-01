 ДБР провело обшуки у посадовців ДСНС через справу про пожежі на Луганщині | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 19.11.2020

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

ДБР провело обшуки у посадовців ДСНС через справу про пожежі на Луганщині

В управлінні ДСНС у Луганській області проведено обшуки. ДБР встановило нові причини, які могли призвести до надзвичайної ситуації на території області.

Ліквідація пожеж на Луганщині

Ліквідація лісових пожеж на Луганщині (фото з архіву)

Співробітники Луганської обласної прокуратури спільно зі слідчими провели обшуки в Головному управлінні та інших структурних підрозділах Державної служби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС) в Луганській області в рамках справи про службову недбалість, що спричинила тяжкі наслідки під час масштабних пожеж у Луганській області.

Як повідомляється в четвер, 19 листопада, на сайті Державного бюро розслідувань (ДБР), за даними слідства, однією з причин великої кількості жертв під час пожеж було системне розкрадання пального. "Майже у кожному структурному підрозділі вказаного управління за вказівки керівництва були придбані спеціальні технічні засоби - прилади для корекції одометрів автомобілів", - ідеться в повідомленні.

Як підозрюють, систематично проводилися маніпуляції з пробігом спецтехніки, зокрема, завищувався реальний пробіг автомобілів, а паливо розкрадалося. "Таким чином, в управлінні ДСНС не було сформовано належний резерв паливно-мастильних матеріалів, спеціалізована техніка для гасіння пожеж під час виникнення масових пожеж на території області не змогла вчасно виїхати на місця пожежі, що не дало можливості їх оперативної локалізації", - йдеться в повідомленні. У ДБР заявили, що "корупційні дії посадовців призвели до загибелі людей, знищення споруд, будинків і лісових масивів". Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється за фактом службової недбалості, що призвела до тяжких наслідків (ч. 2 ст. 367 КК України).

Нагадаємо, що в липні та жовтні 2020 року в Луганській області, на території, підконтрольній українській владі, відбулися масштабні пожежі, які призвели до людських жертв, знищення приватного майна жителів і вигоряння великих територій лісових масивів.

  • Пожежі на Луганщині

    Лісові пожежі: Луганщина у полоні стихії

    Ліс у вогні

    6 липня поблизу села Осколонівка Новоайдарського району на території Боровського та Охтирського лісництв виникла лісова пожежа на площі близько 50 гектарів. 7 липня пожежу було локалізовано. Станом на 8 липня на території Новоайдарського району спостерігаються окремі осередки горіння лісових масивів поблизу сіл Смолянинового, Капітанового та Воронового.

  • Пожежі на Луганщині

    Лісові пожежі: Луганщина у полоні стихії

    Що відомо про причини катаклізму?

    Голова Національної поліції України Ігор Клименко повідомив, що розглядається кілька можливих причин займання лісу. Серед них - складні погодні умови, необережне поводження з вогнем, умисний підпал і влучення снарядів із непідконтрольної Києву території. "Є оперативна інформація, що напередодні був обстріл військового опорного пункту з боку противника трасуючими боєприпасами", - сказав він.

  • Пожежі на Луганщині

    Лісові пожежі: Луганщина у полоні стихії

    Зруйновані будівлі й долі

    Як повідомив міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков, жертвами вогню стало п'ятеро осіб. Крім того, вогнем знищено 23 житлові будинки та 80 дачних будівель, ще 36 житлових будинків пошкоджено.

  • Пожежі в Луганській області

    Лісові пожежі: Луганщина у полоні стихії

    Без даху над головою

    Унаслідок пожеж десятки сімей залишилися без даху над головою. Президент України Володимир Зеленський запевнив, що влада виділить 300 тисяч гривень кожній сім'ї, яка втратила житло внаслідок лісових пожеж, а також окремо кожній постраждалій людині по 20 тисяч гривень допомоги.

  • Пожежі на Луганщині

    Лісові пожежі: Луганщина у полоні стихії

    Активна протидія стихії

    Представники української влади запевняють, що оперативно відреагували на розгул стихії. За словами Арсена Авакова, до ліквідації пожеж залучено понад 1,2 тисячі осіб, серед них працівники Державної служби з надзвичайних ситуацій, Національної поліціі, Національної гвардії та 200 одиниць техніки, у тому числі два літаки Ан-32П.

  • Пожежі на Луганщині

    Лісові пожежі: Луганщина у полоні стихії

    Навзаводи з вогнем

    Українські чиновники запевняють, що роботи з гасіння пожежі тривають цілодобово. Водночас вони нарікають, що протидію стихії ускладнює близькість лінії розмежування з ОРДЛО до місця природного лиха.

    Автор: Валерій Сааков


Дивитись відео 01:20

Масштабні пожежі на Луганщині (01.10.2020)

Також за темою

Ukraine Waldbränden in Luhansk-Oblast

Пожежі на Луганщині: Зеленський обіцяє допомогу людям, які втратили житло 08.07.2020

Президент України Володимир Зеленський обіцяє виділити 300 тисяч гривень кожній сім'ї, яка втратила житло внаслідок лісових пожеж на Луганщині.

Ukraine Region Luhansk | Waldbrände

Пожежі на Луганщині: одна з версій - обстріли з території ОРДЛО 08.07.2020

Пожежі на Луганщині могли бути викликані обстрілами трасуючими боєприпасами з непідконтрольної території, заявили у Нацполіції України.

Реклама

Докладно

Не лише хронічні хвороби, але й забруднене повітря може спровокувати тяжкий перебіг COVID-19

Коронавірус: як дрібний пил збільшує ризик COVID-19

Навіть для пацієнтів без хронічних хвороб COVID-19 іноді стає смертельним. Дрібний пил може мати при цьому важливу роль.  

Прокладання Трансадріатичного трубопроводу TAP в горах Албанії

Як газопровід в обхід Росії загрожує прибуткам "Газпрому"

Газ з Азербайджану почав надходити до Італії - другий за значенням ринок для "Газпрому" в ЄС. План Євросоюзу спрацював.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  