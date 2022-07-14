Посольство США закликало американців негайно залишити Україну

Посольство США у Києві закликало своїх громадян не в'їжджати до України, а тих, хто перебуває в Україні - виїхати приватним транспортом, якщо це безпечно. Про це йдеться у заяві на сайті посольства від четверга, 14 липня.

"Ситуація з безпекою на всій території України залишається нестабільною і непередбачуваною через військові атаки з боку Росії, активні бойові дії на території країни та невизначені умови безпеки", - повідомляє посольство. Також диппредставництво США закликає уникати великих зборів та організованих заходів, адже "вони можуть бути російськими військовим цілями у будь-якій точці України, включаючи її західні регіони".

Окрім цього посольства США в Україні опублікувало поради громадянам на випадок ракетних атак, серед яких необхідність під час сирен йти в укриття або на нижній поверх будівлі та триматися далі від вікон та дверей.

Попередні рекомендації посольство публікувало наприкінці травня. Сьогоднішня заява з'явилися невдовзі після удару трьома ракетами по Вінниці, у результаті якого загинуло щонайменше 23 особи.

На початку лютого президент США Джо Байден закликав громадян США залишити Україну, згодом США евакуювали своє посольство, як і чимало інших країн. Більш ніж через три місяці після початку повномасштабної війни РФ в Україні, 18 травня, американське відомство відновило свою роботу в українській столиці.